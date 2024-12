An der Städtischen Musikschule Nagold gibt es Zuwachs im Lehrer-Kollegium. Seit kurzem unterrichten Julia Fischer im Fach tiefes Blech (Posaune, Euphonium, Tenorhorn, Tuba) und Richard Munteanu im Fach Kontrabass und geben ihr Wissen und Können an ihre Schülerinnen und Schüler weiter.

Aufgrund der großen Nachfrage unterstützt und ergänzt Julia Fischer ihren Kollegen Bernd Ibele im Tief-Blech-Bereich, Richard Munteanu ist Nachfolger von Nico Karcher-Wald, der im Sommer mit seiner Familie in seine alte Heimat zurückgekehrt ist.

Über Julia Fischer

Julia Fischer, geboren 1997 im sächsischen Vogtland, studierte von 2015 bis 2023 Posaune an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Während ihrer Ausbildung sammelte sie als Akademistin beim MDR-Sinfonieorchester Leipzig und der Staatskapelle Weimar umfassende Erfahrung im klassischen Orchesterspiel. Sie lernte aber auch, wie wichtig musikalische Vielseitigkeit ist.

Diese Offenheit führte sie zu Erfahrungen in den unterschiedlichsten Stilrichtungen: im Jazz mit der Big Band der Musikhochschule Stuttgart, in der Neuen Musik als Dozentin für die Bläser des Landesjugendensembles für Neue Musik Baden-Württemberg und vor allem in der Alten Musik, die ihr besonders ans Herz gewachsen ist.

Parallel zum Studium konnte sie mehrjährige pädagogische Erfahrungen sammeln. Ihr Unterricht basiert darauf, die Schüler direkt in die Musik einzubinden: Vom ersten Ton an stehen musikalischer Ausdruck und Freude im Vordergrund. Technische Aspekte wie Ansatz, Atmung und Spieltechnik werden gemeinsam entwickelt, immer aus der Musik heraus. „Für mich ist es wichtig, dass jeder Schüler und jede Schülerin erlebt: Musik machen ist keine Wissenschaft, sondern ein kreativer und individueller Prozess.“

Über Richard Munteanu

Richard Munteanu wurde 1999 in der Republik Moldau geboren. Im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Klavierunterricht an der Musikschule in Glodeni. Mit 15 Jahren entdeckte er den Kontrabass, ein Instrument, das ihm neue musikalische Horizonte eröffnete. Zwischen 2015 und 2019 absolvierte er seine Ausbildung am Kontrabass am Konservatorium für Musik „Ștefan Neaga“ in Chișinău.

Zwei Jahre nach Beginn seiner Ausbildung wurde er der jüngste Instrumentalist im nationalen Rundfunkorchester „Teleradio Moldova“, wo er zwei Jahre lang als Kontrabassist tätig war. Gleichzeitig spielte er seit 2018 Kontrabass im Nationalorchester der Philharmonie „Serghei Lunchevichi“ und arbeitete als Gastmusiker für das Nationale Opern- und Balletttheater „Maria Biesu“ in Chișinău.

Studium in Trossingen und Freiburg

Er schloss sein Studium in Chișinău 2019 ab und zog nach Deutschland, wo er 2020 ein Bachelorstudium im Hauptfach Kontrabass an der Hochschule für Musik Trossingen begann. Seit 2022 ist er Mitglied des Quintetts „Capella Vivace“ in Reutlingen und arbeitet mit renommierten Orchestern wie der Philharmonie Baden-Baden, der Holst-Sinfonietta in Freiburg und dem Collegium Musicum Basel zusammen.

Im Jahr 2024 begann er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik Freiburg bei Professor Božo Paradžik, einem der bekanntesten zeitgenössischen Kontrabassisten.

Die Freude an der Zusammenarbeit mit anderen Musikern und das gesammelte Wissen gibt er gerne als Kontrabasslehrer an seine Schüler weiter. Die Unterrichtsmethode passt er individuell an. Ziel ist es, den Kontakt zum Kontrabass zu finden und das Spiel zu genießen.