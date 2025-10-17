Bildung in Lörrach: Wie die Schullandschaft sich verändert

Die Hellbergschule in Brombach soll Realschule werden. Für den Ausbau will die Stadt schon ab 2026 Geld bereitstellen.
Immer wieder musste sich die Hellbergschule in der langen Reihe unerledigter Schulprojekte hinten anstellen. Nun rückt sie im Rahmen einer längerfristigen Schulentwicklungsplanung vor auf Platz 1. Noch im November wird die Stadt beim Kultusministerium beantragen, die jetzige Werkrealschule in eine dreizügige Realschule umzuwandeln. Die Planungen für die Sanierungen und den Ausbau sollen bereits im kommenden Jahr anlaufen, außerdem ist vorgesehen das Projekt in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt zu verankern. Diese Einstufung ist wichtig, denn nur dann bestehen tatsächlich Realisierungschancen in absehbarer Zeit.