Bildung in Lörrach: Wie die Schullandschaft sich verändert

Die Hellbergschule in Brombach soll Realschule werden. Für den Ausbau will die Stadt schon ab 2026 Geld bereitstellen.

Immer wieder musste sich die Hellbergschule in der langen Reihe unerledigter Schulprojekte hinten anstellen. Nun rückt sie im Rahmen einer längerfristigen Schulentwicklungsplanung vor auf Platz 1. Noch im November wird die Stadt beim Kultusministerium beantragen, die jetzige Werkrealschule in eine dreizügige Realschule umzuwandeln. Die Planungen für die Sanierungen und den Ausbau sollen bereits im kommenden Jahr anlaufen, außerdem ist vorgesehen das Projekt in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt zu verankern. Diese Einstufung ist wichtig, denn nur dann bestehen tatsächlich Realisierungschancen in absehbarer Zeit.

Fraktionen sind für den vorgezogenen Ausbau Diesen Aufwertungs- und Ausbauplänen muss zwar noch der Gemeinderat in der kommenden Woche zustimmen. Doch nach dem einstimmigen Votum in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend dürfte das reine Formsache sein. Sprecherinnen und Sprecher von Grünen, CDU, SPD und Freien Wählern sprachen sich in der Diskussion deutlich für den vorgezogenen Ausbau der Hellbergschule als.

Keine Perspektive mehrals Werkrealschule

Dass die Hellbergschule in der Prioritätenliste der Lörracher Schulprojekte nun auf Rang eins springt, fußt auf einer neuen Schulentwicklungsplanung. Diese ist im Detail noch nicht fixiert und soll in weiteren Diskussionen vertieft werden. Auch dafür plädiert der Hauptausschuss einstimmig.

Die Entwicklung der Hellbergschule wurde vorab aus der Gesamtbetrachtung herausgelöst, weil es nach den landespolitischen Vorgaben für die Werkrealschule keine Perspektive mehr gibt. Sie darf künftig nur noch zum Hauptschulabschluss, jedoch nicht mehr zur Mittleren Reife führen, was sie faktisch wieder zur herkömmlichen Hauptschule degradiert. Diese wird jedoch nicht mehr nachgefragt, was auch am Einbruch der Anmeldezahlen für den weiterführenden Teil der Hellbergschule abzulesen ist. Laut städtischer Statistik wurden trotz der allseits anerkannt guten Arbeit in diesem Jahr nur noch 31 Kinder für die Werkrealschule angemeldet. Einen solchen Rückgang halte die Schule nicht länger durch, verdeutlichte Schulleiterin Anja Hanke. Die Perspektive, in eine Realschule umgewandelt zu werden, werde nun wieder die nötige Sicherheit und vor allem die Chance auf einen mittleren Bildungsabschluss bieten.

Unsere Empfehlung für Sie Schulentwicklung in Lörrach Brombacher Hellbergschule will Realschule werden Die Grüne Gemeinderatsfraktion hat die Brombacher Hellbergschule besucht und sich mit Schulleiterin Anja Hanke sowie ihrem Stellvertreter Thomas Schmitt ausgetauscht.

Ein weiterer Grund, den Aufbau einer Realschule im Lörracher Norden innerhalb der Schulentwicklungsplanung vorzuziehen, ist außerhalb von Lörrach zu suchen. Die Nachbargemeinde Steinen hat mit ihrem Schulzentrum die Kapazitätsgrenze erreicht, so dass dort künftig vorrangig Schüler aus Steinen aufgenommen werden. Derzeit besuchen 175 Lörracher Schüler – vorwiegend aus den nördlichen Stadtteilen – das Schulzentrum Steinen.

Welche Variante derzeit favorisiert wird

Die übrigen, noch nicht abschließend ausdiskutierten Teile des neuen Schulentwicklungsplans sehen eine Verteilung der schulischen Angebote auf das ganze Stadtgebiet vor. Das derzeit favorisierte Szenario geht von einem rein gymnasialen Campus Rosenfels aus, um der Raumnot dort und den anhaltend hohen Übergangszahlen auf die Gymnasien (nahezu 50 Prozent) gerecht zu werden. Die Theodor-Heuss-realschule (THR) müsste in diesem Fall auf das Gelände der früheren Neumatt-(Haupt-)Schule ziehen, wofür freilich noch die räumlichen Voraussetzungen an diesem Standort geprüft werden müssen und wogegen die THR Vorbehalte hat. Eine Umsetzung dieses Szenarios ist nach Einschätzung von Oberbürgermeister Jörg Lutz jedoch aus finanziellen Gründen ohnehin erst nach dem Ausbau der Hellbergschule und nach Abschluss der Rathaussanierung, sprich in den 2030er-Jahren realistisch.