1 Die Veranstaltungstechnik hat Leopold schon immer fasziniert, jetzt dreht er bei Schulaufführungen selbst an den Reglern und leitet die Technik-AG. Foto: Zinzendorfschulen

Von der Wohlfühloase zur Hochschulreife – Leopolds Weg an den Zinzendorfschulen Königsfeld war keineswegs von vornherein aufgezeigt. Ganz wie der Werdegang so vieler Schüler hier.









Am Gymnasium seines Wohnorts hatte sich Leopold nicht wohlgefühlt. Also war der damalige Fünftklässler gleich angetan, als seine Mutter ihm vorschlug, einmal den Informationstag an den Zinzendorfschulen in Königsfeld zu besuchen.