Grün-Schwarz hat sich auf einen Kompromiss über die Rückkehr zum G9 und weitere Schulreformen verständigt. Das ist Grundlage für die anstehenden Gespräche über eine Bildungsallianz.









Nach intensiven Beratungen hat die grün-schwarze Koalition in Stuttgart sich auf gemeinsame Vorstellungen für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und strukturelle Reformkonzepte für das Schulsystem in Baden-Württemberg verständigt. „Heute ist das ausverhandelt worden“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Landespressekonferenz in Stuttgart am Dienstag. Die Koalition gehe geschlossen in die Gespräche mit der demokratischen Opposition. Details nannte er zunächst nicht.