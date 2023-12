Bildung in Furtwangen

1 Werden die Furtwanger Grundschulen am Standort der Friedrichschule zusammengelegt? Das ist ein mögliches Szenario, das die Machbarkeitsstudie untersuchen soll. (Archivfoto) Foto: Stefan Heimpel

Wie kann die Zukunft der Furtwanger Grundschulen aussehen? Die Antwort auf diese Frage soll eine Machbarkeitsstudie liefern.









Link kopiert



Zugestimmt hat der Gemeinderat, allerdings mit vier Gegenstimmen, der Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Grundschulen in Furtwangen. Hier soll durch eine fachgerechte Sammlung von Daten und deren Auswertung ermittelt werden, welche Möglichkeiten der Schulentwicklung in Furtwangen es gibt und was die jeweiligen Folgen, beispielsweise die Kosten, sind.