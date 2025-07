63 Schüler wurden an der Eschachschule Dunningen mit den besten Wünschen für den weiteren Weg entlassen.

Foto: C. Brockhammer

Ausgelassene Stimmung, strahlende Gesichter und fein herausgeputzte Schüler: Es ist geschafft – 63 Absolventen der Eschachschule Dunningen feierten am Freitag ihre Schulentlassung und damit die Qualifikation für das weitere Fortkommen, sei es im Beruf oder an einer weiterführenden Schule.

Der bedeutende Abend begann in der St.-Martinus-Kirche in Dunningen mit einem religiösen Impuls. Den Auftakt des offiziellen Teils der Veranstaltung eröffnete das Schulorchester mit schwungvollen Tönen in der Turn- und Festhalle.

Foto: C. Brockhammer

Darauf folgten Ansprachen des kommissarischen Schulleiters Mario Munding, der Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath, der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Bantle und der Schülersprecher Julia Nester und Tim Glück.

Für die Absolventen kam dann der wichtigste Teil ihrer Feier: die Übergabe der Zeugnisse. Alle Schüler haben die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und genossen es sichtlich, sich ihr Zeugnis in diesem feierlichen Rahmen überreichen zu lassen.

Preise Für besondere Leistungen wurden für einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9 ausgezeichnet: Mariella Bach, Samira Braun, Luc Ganter, Franziska Hils, Alijah Jurisic, Jonathan King, Jack Noth und Pia Springmann.

Belobigungen Für einen Notendurchschnitt zwischen 2,0 und 2,4 wurden Felix Banholzer, Joel Deiwald, Janina Feißt, Lennart Ginter, Laura Hangst, Emiliy Imhof, Dominik Kammerer, Said Kakah, Janne Kopf, Kim Linder, Anna Mauch, Sophie Neder, Julia Nester, Mika Rall, Josepha Weber und Marius Weckerle belohnt.

Sonderpreise Sonderpreis der Eschachschule: Said Kakah, hat innerhalb von zwei Jahren und ohne vorherige Deutschkenntnisse seinen Abschluss mit einer Belobung geschafft. Bischoff-Sproll-Preis der Diozöse Rottenburg: Franziska Hils. Wirtschaftspreis der Kreissparkasse Rottweil für beste Leistung im Bereich WBS: Samira Braun und Emily Imhof. SMV-Preis für besonderes Engagement: Julia Nester. Sonderpreise des Fördervereins für soziales Engagement: Marcel Lang und Jack Noth.

Nach der Übergabe der Auszeichnungen kamen die Abschlussschüler selbst zu Wort. Mit Dankesworten und Erinnerungen verabschiedeten sie sich von den Lehrern und der Schulgemeinschaft. Die Bilderrückschau auf die vergangenen sechs Schuljahre wurde mit viel Applaus gewürdigt. Den Schluss der festlichen Veranstaltung war dem Schulorchester vorbehalten, ehe auf dem Schulhof weitergefeiert wurde bei Köstlichkeiten, für die die Eltern der Achtklässler gesorgt hatten.