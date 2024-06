Bildung in Donaueschingen: Werkrealschule wird plötzlich zum Auslaufmodell

1 Wie geht es ab Klasse 5 weiter an der Donaueschinger Eichendorffschule? Der Werkrealschlussabschluss ist ein Auslaufmodell. Das hat die Landesregierung so beschlossen. Für manchen kam das völlig überraschend. Foto: Jens Fröhlich

Hart trifft der Beschluss die Eichendorffschule. Auch die Realschule könnte betroffen sein. Welche Lösung bietet sich an?









Für die Werkrealschulen in Baden-Württemberg ist es ein Paukenschlag: Die Landesregierung aus Grünen und CDU will den Werkrealschulabschluss wieder abschaffen. Schüler, die im kommenden Schuljahr in die fünfte Klasse starten, sollen der letzte Jahrgang sein, der diesen Bildungsweg absolvieren kann. So schreibt es das Kultusministerium auf seiner Internetseite. 2030 dürften somit die letzten Prüfungen stattfinden. Den Abschluss können Jugendliche an Werkrealschulen derzeit am Ende von Klasse 10 erwerben. Er ist gleichwertig zum Realschulabschluss.