Bildung in Donaueschingen: So macht ein Koffer ein abstraktes Thema greifbar

Der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg schenkt der Eichendorffschule in Donaueschingen einen Koffer mit 14 Gesteinsarten.

Die Eichendorffschule Donaueschingen hat ein pädagogisch wertvolles Geschenk erhalten. Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Niko Reith, gleichzeitig Sprecher der FDP/FW-Fraktion im Gemeinderat, waren Thomas Beißwenger, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Steine und Erden Baden-Württemberg (ISTE), Oliver Mohr, Geschäftsführer der Meichle + Mohr GmbH, in die Eichendorffschule gekommen.

Gemeinsam übergaben sie Konrektor Heiko Keller sowie den Lehrerinnen Miriam Westen und Petra Münzer den von ISTE und dem Deutschen Schulgeografenverband entwickelten Geo-Koffer. Der Geo-Koffer ist laut Mitteilung des Abgeordnetenbüros ein Bildungspaket: Er enthält Handstücke der 14 wichtigsten Gesteinsarten Baden-Württembergs sowie entsprechende Informationskarten und weitere Unterrichtsmaterialien. Es sind die Rohstoffe, aus denen das Land besteht und gebaut wurde. Denn Steine erzählen nicht nur Geschichten aus längst vergangenen Zeiten – sie sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken: als Baustoff und für viele weitere Zwecke.

Beißwenger stellte den acht anwesenden Schülern der Klassen 5a und 6a die Inhalte des Geo-Koffers vor. Auch Sandra Reich, die als Amtsleiterin Bildung und Soziales als Vertreterin der Stadt Donaueschingen am Termin teilnahm, zeigte sich begeistert. „Ich freue mich, dass der Geo-Koffer als Unterrichtsmaterial zum Anfassen in der Eichendorffschule Einzug hält“, sagte Niko Reith und dankte dem Industrieverband, aber besonders auch Oliver Mohr, der mit seinem Unternehmen Meichle + Mohr die Finanzierung des Koffers übernommen hat.

Für die meisten Schüler ist Geologie abstrakt und wenig greifbar. Das soll sich mit dem Geo-Koffer ändern. Neben 14 Gesteinstücken beinhaltet er auch 33 laminierte Informationskarten für die Gruppenarbeit und einen USB-Stick, auf dem Präsentationen, Fotos und Filme zum Thema Steinverarbeitung und -anwendung gespeichert sind.