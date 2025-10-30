Bildung in Donaueschingen: So macht ein Koffer ein abstraktes Thema greifbar

Der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg schenkt der Eichendorffschule in Donaueschingen einen Koffer mit 14 Gesteinsarten.
Die Eichendorffschule Donaueschingen hat ein pädagogisch wertvolles Geschenk erhalten. Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Niko Reith, gleichzeitig Sprecher der FDP/FW-Fraktion im Gemeinderat, waren Thomas Beißwenger, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Steine und Erden Baden-Württemberg (ISTE), Oliver Mohr, Geschäftsführer der Meichle + Mohr GmbH, in die Eichendorffschule gekommen.