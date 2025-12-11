Bildung in Donaueschingen: Schulen stehen vor großen Veränderungen

Die Ganztagsbetreuung und der Wegfall der Werkrealschule stellen enorme Herausforderungen dar. Eine Millionenförderung erhält die Erich-Kästner-Schule.
In der Schullandschaft steht mit dem Umzug der Realschule in ihren Neubau am Buchberg 2026 eine große Veränderung an. Doch nicht nur beim größten Einzelbauprojekt der Stadtgeschichte befindet sich die Bildung im Wandel. Auch an anderen Schulen wird gebaut und umstrukturiert. In Teilen gewollt und geplant, stellenweise auch auferlegt durch politische Reformen. „Das Frühjahr wird sehr spannend für uns“, sagt Sandra Reich, Amtsleiterin Bildung und Soziales, bei der Vorstellung des Bildungsberichts 2025 im Hauptausschuss des Gemeinderates.