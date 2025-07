Bildung in Baiersbronn: Werkrealschule verabschiedet die Abschlussklassen

1 Feierlich verabschiedet wurden die Abschlussschüler der Werkrealschule Baiersbronn. Foto: JGWRS Die 37 Absolventen der Johannes-Gaiser-Werkrealschule in Baiersbronn feierten ihr erfolgreich erreichtes Etappenziel.







In der proppevollen neuen Aula der Johannes-Gaiser-Werkrealschule in Baiersbronn wurden 37 Absolventen der Hauptschulabschlussprüfung der Klassen 9a und 9b feierlich verabschiedet. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor. Weiter heißt es darin: „Wir sind stolz darauf, dass ihr an unserer Schule die Kompetenzen erlernt habt, die ihr für euren weiteren Lebensweg brauchen werdet. Nun liegt es an euch, die erworbenen Fähigkeiten bei kommenden Aufgaben entsprechend einzusetzen und euch einzubringen.“