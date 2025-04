1 Clemens Schmidlin leitet die Volkshochschule Calw. Bislang ist dort auch Bad Liebenzell Mitglied. Foto: Felix Biermayer

Bad Liebenzell gehört zur Volkshochschule (VHS) Calw. Leiter Clemens Schmidlin erklärt im Gemeinderat, was die Stadt davon hat – und warum sie dafür weiter zahlen sollte.









In Bad Liebenzell denkt der Gemeinderat über viele Streichungen nach, um die Finanzlage zu verbessern. In einer Arbeitsgruppe will das Gremium Einsparpotenziale finden. Auch über eine mögliche Beendigung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule Calw (VHS) wird dabei nachgedacht.