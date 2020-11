Bildung in Bad Liebenzell Reuchlin Realschule wird digitalisiert

Bad Liebenzell - Nach den Worten von Stefan Schreiber, Rektor der Realschule in Bad Liebenzell, besteht die Digitalisierung aus drei Bausteinen. Inzwischen abgeschlossen ist die Multimediaausstattung in allen 22 Klassenzimmern und zwölf Fachräumen. Die 34 Räume sind jetzt mit einem Beamer an der Decke, einem Notebook, einem Soundsystem und einem Visualizer ausgestattet. Ein Visualizer übernimmt die Aufgaben, die früher ein Overheadprojektor hatte. Untergebracht sind die Geräte in einem Medienwagen. In jedem Raum steht ein derartiger Wagen.