Bildung in Bad Dürrheim: Millionen für Realschul-Campus

Welche Investitionen kann sich die Stadt Bad Dürrheim im kommenden Jahr vornehmen? Darum wird bei den Haushaltsberatungen gerungen. Jetzt kommt frohe Kunde vom Land BW.
Die Stadt will die Realschule am Salinensee zu einem Campus mit Werkrealschule umgestalten. Das hat wiederum Auswirkungen für die Grundschule in der Kernstadt. Allein die Umsetzung des Schulcampus schlägt mit Kosten von voraussichtlich 14,2 Millionen Euro zu Buche. Bisher war der Förderantrag beim Land gestellt, aber die Höhe des Zuschusses noch offen.