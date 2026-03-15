Bildung in Albstadt: Die Lutherschule platzt aus allen Nähten

Die Grundschule Lutherschule sieht sich mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert, wodurch die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenze kommen.
Es ist inzwischen gute Tradition, dass Schulleiter Albstädter Schulen im Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport über die Aufgaben und Herausforderungen aus ihrem Schulalltag berichten. In jüngster Sitzung waren Mathias Leippert, Schulleiter der Grundschule Lutherschule, und seine Konrektorin Andrea Kriegel zu Gast. Die Tailfinger Grundschule mit ihrer Außenstelle an der Truchtelfinger Sommerhalde sieht sich in jüngster Vergangenheit – und wohl auch in naher Zukunft – mit steigenden Schülerzahlen konfrontiert.