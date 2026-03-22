Bildung im Nordschwarzwald: Schüler zeigen zunehmend herausforderndes Verhalten

Der Lehrerberuf wird nicht einfacher: Die Lehrkräfte sehen sich mit einer zunehmenden Zahl von Schülern mit herausforderndem Verhalten konfrontiert.
Lehrerinnen und Lehrer sind abseits der klassischen Bildungsarbeit mehr denn je mit einem herausforderndem Verhalten vieler Schülerinnen und Schüler konfrontiert. Am Rande der jüngsten Personalversammlung des Staatlichen Schulamts Pforzheim hat Michael Hirn, Schulleiter der Helene-Fernau-Horn-Schule in Stuttgart, mit einem Vortrag den rund 350 Teilnehmerinnen aufgezeigt, dass die Lehrkräfte teils vor völlig neuen Herausforderungen im Schulalltag stehen – auch wegen der intensiven Nutzung von digitalen Geräten wie Tablets oder Mobiltelefone durch Schüler.