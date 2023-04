Zwei, die unterschiedlich denken, haben eine Menge Gesprächsstoff, doch meist enden solche Gespräche damit, dass ausgefochten wird, wer nun Recht hat. Wobei das nicht entscheidend ist, sondern vielmehr geht es darum, den anderen mit seinen Ansichten zu verstehen und so zu akzeptieren. Ohne Schlagabtausch. Das neue, unterhaltsame Diskussionsformat „DemoSlam“ bringt Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammen, anstatt sie in Lager zu spalten.

Neues ausprobieren

Und zu solch einem DemoSlam laden die Katholische Erwachsenenbildung (keb) im Kreis Rottweil und das Feministische Dorfgeflüster am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr in die „Krone“ in Lackendorf ein. „Hier geht es darum, dass sechs Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten zu einem Thema in Form eines ‚Slams‘ – eines vorab in einem Workshop gestalteten kreativen Beitrags – ins Gespräch mit dem Publikum kommen. ‚Verstehen, ohne einverstanden zu sein‘ ist das Motto dieser Veranstaltung“, informiert keb-Geschäftsführerin Heike Teufel auf Anfrage. Der klassische Vortrag sei nicht mehr unbedingt für alle Altersgruppen zeitgemäß, deswegen möchten die Verantwortlichen Neues ausprobieren.

Feministisches Dorfgeflüster im Boot

„Wir suchen noch Slammer und Slammerinnen, da es gar nicht so einfach ist, Menschen aus unterschiedlichen Meinungsspektren zu finden, die miteinander während des gesamten Wochenendes – so lange dauert der Workshop – reden möchten. Am 7. Mai abends wird dann vor Publikum geslammt“, fügt sie an. Mit im Boot haben sie für die Veranstaltung das „Feministische Dorfgeflüster.“

Die Gruppe entstand während des ersten Coronalockdowns im Frühjahr 2020. Gegründet wurde sie von den Schwestern Lisa, Emily und Lena Wernz aus Dunningen. Sie waren unverhofft alle wieder in ihrer Heimat und ihnen war aufgefallen, dass es bisher wenig Möglichkeiten und Strukturen gab, sich auf dem Land feministisch zu engagieren. Ihre Idee war, ein Netzwerk zu gründen, welches Frauen aus verschiedenen Dörfern und Bereichen auf einer neuen Ebene verbindet, und Platz für Austausch, gemeinsames Lernen und Unternehmungen bietet.

Weitere Infos zu der Veranstaltung gibt es unter fem.dorfgefluester@gmail.com