Bildung im Kreis Calw: Das sagen die Schulleiter zur Rückkehr des G9

1 G8, G9 oder beides? Die Gymnasien im Kreis Calw sagen, was sie für besser halten. Foto: © pholidito - stock.adobe.com

Die grün-schwarze Landesregierung will ein Modell für ein modernisiertes, neunjähriges Gymnasium erarbeiten. Damit deutet sich die Abkehr vom G 8 in Baden-Württemberg. Wir haben in den Gymnasien im Kreis Calw nachgefragt, wie sie das finden.









Link kopiert



Fünf allgemein bildende Gymnasien gibt es im Landkreis Calw. Die in Nagold und Altensteig sowie die beiden in Calw haben eines gemeinsam: Ihre Schüler erreichen das Abitur in der Regel in acht Jahren. Eine Ausnahme macht das Bad Wildbader Enztal-Gymnasium: Es gehört zu den 44 Modellschulen im Südwesten, die G 9 anbieten, in Bad Wildbad seit dem Schuljahr 2013/14.