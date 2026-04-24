Bildung für Erwachsene: Volkshochschule Weil am Rhein vermittelt Wissen für Alltag und Freizeit

Ein vielfältiges Frühjahrsprogramm für Körper, Geist und Finanzen bietet die Volkshochschule Weil am Rhein in Kursen, Vorträgen und einem Quiz.

Die Volkshochschule (VHS) Weil am Rhein lädt im Mai zu einer Reihe spannender und informativer Kurse ein, die das Wohlbefinden und Wissen der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen. Von finanzieller Vorsorge über Augengesundheit und geselligem Quizabend bis hin zu Yoga und einem rätselhaften Stadtrundgang – für jeden Geschmack ist etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vortrag „Vorsorgen mit Plan“ findet am Dienstag, 5. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Dieser richtet sich gezielt an Frauen und beleuchtet Wege zur selbstbestimmten finanziellen Absicherung. Es werden die Herausforderungen der gesetzlichen Rente besprochen und sinnvolle Ergänzungen durch private Vorsorge aufgezeigt.

Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr Geld mit einfachen und realistischen Strategien anlegen können, um finanziell unabhängiger zu werden – auch mit kleinen Beträgen.

Um die Gesundheit der Augen geht es im Kurs „Augenglück statt Augenstress“ am Mittwoch, 6. und 13. Mai. In zwei Abenden erfahren Interessierte, wie sie ihre Augen auf natürliche Weise entspannen und stärken können.

Mit leicht umsetzbaren Übungen und praktischem Wissen wird gezeigt, wie man Bildschirmarbeit, Stress und Alterungsprozessen entgegenwirken kann, um die Sehkraft zu pflegen und zu verbessern.

Freude an kniffligen Fragen

Für alle, die Freude an kniffligen Fragen und geselligem Beisammensein haben, veranstaltet die VHS am Donnerstag, 7. Mai, von 18 bis 21.30 Uhr ein Kneipenquiz. In entspannter Atmosphäre kann das Wissen über eine Vielzahl von Themen – von Allgemeinwissen über Geschichte, Kunst, Musik bis hin zu aktuellen Ereignissen – im Wettstreit mit anderen Quizbegeisterten getestet werden.

Wer seinem Körper etwas Gutes tun will, ist am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 15 Uhr beim „Yoga für Rücken, Schulter und Nacken“- Kompaktkurs genau richtig, heißt es. Mit gezielten Yogaübungen wird die Beweglichkeit, Lockerung und Kräftigung der Nacken- und Rückenmuskulatur gefördert und Blockaden gelöst.

Unsere Empfehlung für Sie Volkshochschule Weil am Rhein Das VHS-Kneipenquiz in Weil am Rhein geht in die zweite Runde Nach dem großen Erfolg im Januar lädt die Volkshochschule (VHS) Weil am Rhein erneut zu einem Kneipenquiz in den Gewölbekeller des Alten Rathauses ein.

Der Kurs bietet zudem körperliche, seelisch-geistige Zentrierung und Entspannung durch Yoga-Serien, Pranayama und ergänzende Theorie, deren Übungen leicht in den Alltag integriert werden können.

Ein Höhepunkt: „Rätselhaftes Basel“

Ein Höhepunkt erwartet die Teilnehmer am Sonntag, 10. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr mit dem Stadtrundgang „Rätselhaftes Basel: in 33 Fragen durch die Altstadt“, heißt es weiter. In einem Spaziergang durch die Rheinstadt können die verborgenen, skurrilen und teils schaurigen Geheimnisse Basels entdeckt und gelüftet werden.

Weitere Informationen zu den Kursinhalten, Anmeldemöglichkeiten und genauen Veranstaltungsorten sind auf der Webseite der VHS oder persönlich in der Humboldtstraße 5 in Weil am Rhein erhältlich.