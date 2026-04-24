Bildung für Erwachsene: Volkshochschule Weil am Rhein vermittelt Wissen für Alltag und Freizeit

Ein vielfältiges Frühjahrsprogramm für Körper, Geist und Finanzen bietet die Volkshochschule Weil am Rhein in Kursen, Vorträgen und einem Quiz.
Die Volkshochschule (VHS) Weil am Rhein lädt im Mai zu einer Reihe spannender und informativer Kurse ein, die das Wohlbefinden und Wissen der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen. Von finanzieller Vorsorge über Augengesundheit und geselligem Quizabend bis hin zu Yoga und einem rätselhaften Stadtrundgang – für jeden Geschmack ist etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.