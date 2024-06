1 Im Schulwesen brennt es, Experten wollen nun löschen. Foto: dpa/Peter Endig

Experten wollen weiterführende Schulen neben dem Gymnasium zusammenlegen. Menschen mit Behinderung und Hochbegabte kämen dann zusammen.









Link kopiert



In Baden-Württemberg wird sich das Schulsystem radikal ändern. Neben dem Gymnasium wird es nur noch eine weitere weiterführende Schulart geben. In der wird zusammengefasst, was sich bisher auf diesem Markt so tummelt: Hauptschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen. So sieht es zumindest aus, wenn sich eine Expertengruppe durchsetzt, die jetzt ihre Pläne vorgestellt hat.