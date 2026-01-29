Bildung auf der Baar: VHS stellt ihr Sommerprogramm vor

Am Montag, 23. Februar, startet die Volkshochschule Baar mit den neuen Angeboten. Unter den Formaten gibt es regionale Premieren.

Während sich die Welt immer schneller dreht, möchte die VHS Baar ein klares Zeichen für verlässliches Wissen setzen. Unter dem Motto „Kopf in der Cloud? Endlich ein Programm, das nicht abstürzt“, starte der Zweckverband der Städte Donaueschingen, Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen am Montag, 23. Februar, in das Sommerprogramm 2026, informiert die VHS Baar in einer Mitteilung.

Für Entdeckerlust direkt vor der Haustür soll im Frühjahr eine regionale Premiere sorgen: Unter dem Titel „Auf Entdeckungstour durch unsere Nachbarstadt Villingen“ führt Jürgen Timm am 26. März durch die mittelalterlichen Gassen der Zähringerstadt.

Wer lieber die Natur erkundet, kann bei einer Exkursion ins Naturschutzgebiet Mittelmeß die Perle der Baar und den Vogel des Jahres, den Kiebitz, entdecken. Zudem gibt es das neue tiergestützte Angebot auf dem Therapie- und Erlebnishof Glücksbringer. Erwachsene mit Behinderung im Alter von 21 bis 60 Jahren sind eingeladen, fernab vom Alltag die Ruhe des Hochschwarzwalds zu genießen.

Das „Neuronengewitter“ in der Bibliothek Hüfingen gibt einen mutigen und ehrlichen Blick auf das Leben mit ADHS. Hier wird mit Mythen aufgeräumt. Auch für die Sinne ist gesorgt: ob beim Eishandwerk, wo man lernt, Eis ohne künstliche Zusätze herzustellen, oder bei der Exkursion zur Geldermann-Privatsektkellerei.

„Bildung muss informieren, inspirieren und manchmal auch den Horizont verschieben, um neue Perspektiven zu eröffnen“, betont Leiter Thomas Gähme. Von digitalen Formaten wie der Reihe „vhs.wissen live“ bis hin zu praktischen Nähkursen für Kinder will die VHS Baar einen Ort der persönlichen Weiterentwicklung für alle Lebensphasen bieten.

Das neue Programmheft liegt ab sofort an den bekannten Stellen aus. Anmeldungen sind telefonisch, online unter vhs-baar.de (hier gibt es das Programm auch) oder in den Geschäftsstellen möglich. Eine schnelle Anmeldung wird empfohlen, da die Plätze in den beliebten Kursen erfahrungsgemäß schnell vergeben sind.