Bildung auf der Baar: VHS stellt ihr Sommerprogramm vor

Am Montag, 23. Februar, startet die Volkshochschule Baar mit den neuen Angeboten. Unter den Formaten gibt es regionale Premieren.
Während sich die Welt immer schneller dreht, möchte die VHS Baar ein klares Zeichen für verlässliches Wissen setzen. Unter dem Motto „Kopf in der Cloud? Endlich ein Programm, das nicht abstürzt“, starte der Zweckverband der Städte Donaueschingen, Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen am Montag, 23. Februar, in das Sommerprogramm 2026, informiert die VHS Baar in einer Mitteilung.