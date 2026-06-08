Bildstock in Schramberg: Erinnerung an Joseph Brohammer

Ein Bildstock im Schramberger Kirnbachtal aus dem Jahr 1860 wurde restauriert und erstrahlt nun in neuem Glanz.
Niemand würde sich heute wohl mehr an den 18. Dezember 1860 erinnern, als sich auf der damals erst 23 Jahre alten Straße im Kirnbachtal zwischen Schramberg im Königreich Württemberg und Königsfeld im Großherzogtum Baden ein tragischer Verkehrsunfall ereignete, bei dem der der Fuhrmann Joseph Brohammer sein Leben verlor. Zur Erinnerung an sein Schicksal wurde jedoch an der Unfallstelle ein Bildstock aus Buntsandstein errichtet – ein so genanntes „Kleindenkmal“, die zur einheimischen Kulturlandschaft gehören, 2012/2013 im Landkreis Rottweil systematisch erfasst wurden und deren Erhaltung in öffentlichem Interesse liegt.