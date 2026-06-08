Bildstock in Schramberg: Erinnerung an Joseph Brohammer

Ein Bildstock im Schramberger Kirnbachtal aus dem Jahr 1860 wurde restauriert und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Niemand würde sich heute wohl mehr an den 18. Dezember 1860 erinnern, als sich auf der damals erst 23 Jahre alten Straße im Kirnbachtal zwischen Schramberg im Königreich Württemberg und Königsfeld im Großherzogtum Baden ein tragischer Verkehrsunfall ereignete, bei dem der der Fuhrmann Joseph Brohammer sein Leben verlor. Zur Erinnerung an sein Schicksal wurde jedoch an der Unfallstelle ein Bildstock aus Buntsandstein errichtet – ein so genanntes „Kleindenkmal“, die zur einheimischen Kulturlandschaft gehören, 2012/2013 im Landkreis Rottweil systematisch erfasst wurden und deren Erhaltung in öffentlichem Interesse liegt.

Ursprünglicher Standort Dort, wo der Bildstock heute auf einem Grundstück von Otto Seckinger steht, befand er sich aber nicht immer (Oberer Kirnbach 37). Ursprünglich stand er am Rand des Gartens des ehemaligen Gasthauses „Kranz“ im oberen Kirnbach, im Volksmund als „Kirnbacher Wirtle“ bekannt (Oberer Kirnbach 32). Als die Kirnbachstraße in den 1970er-Jahren für den zunehmenden Verkehr ausgebaut wurde, gab ihm der Eigentümer des gegenüberliegenden Bauernhofes eine neue Heimat, wo er sich bis heute befindet und nun 166 Jahre alt ist.

Der Tod ereilte Joseph Brohammer am 18. Dezember 1860 beim Langholzfahren – einem gefährlichen Geschäft. Möglicherweise war es an diesem Wintertag eisglatt, so dass er unter das Fuhrwerk geriet und tödlich verletzt wurde. Joseph Brohammer wurde 1806 als Sohn des Webers Peter Brohammer und Katharina Hils in Lauterbach geboren. 1832 verheiratete er sich mit Anna Kunz aus dem Kirnbachtal in Schramberg.

Der Bildstock hat eine Gesamthöhe von 180 Zentimetern, eine Breite von 28 Zentimetern und eine Tiefe von 26 Zentimetern.

Welche Inschrift er trägt

Das Gehäuse (Ädikula) besteht aus einer ovalen Nische, gekrönt von einem spitzen Satteldach. Im Gehäuse mit einer rundbogigen Figurennische mit einer farbig gefassten Maria als Himmelskönigin. Auf dem pfeilerförmigen Schaft steht als Gedenkinschrift: „Hier starb/Joseph Brohamer/18. Dezem. 1860/in einem /Alter von / 54 Jahren/er hinterließ/eine Gattin/6 Kinder/Bete für ihn/ein Vaterunser.“

Der Bildstock zur Erinnerung an den Tod von Joseh Brohammer (1806 bis 1860) im Kirnbachtal im Jahr 2012 (vor seiner Restaurierung). Foto: Dieter Kohlmann

Zahlreiche Arbeitsstunden

Um die Pflege solcher Kleindenkmale machen sich immer wieder ehrenamtlich engagierte Bürger verdient – so auch im Fall des Bildstockes zur Erinnerung an den Unfalltod von Joseph Brohammer, der in diesem Jahr von einem Kleindenkmalfreund aus den Reihen der Bürgervereinigung Kirnbachtal mit zahlreichen Arbeitsstunden, aber vor allem mit viel Liebe zum Detail restauriert worden ist.