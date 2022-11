Im Rottweiler Stadtgraben Spaziergänger findet tote Person – Umstände unklar

Aufregung am Mittwochmorgen im Stadtgraben in Rottweil. In unwegsamen Gelände entdeckte ein Spaziergänger eine bewusstlose Person. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Person feststellen.