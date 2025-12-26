Bildkalender von Weil am Rhein: Lebendige Stadtgeschichte im Fokus

Der historischer Wandkalender widmet sich im Jahr 2026 „Vereinen und Veranstaltungen“.
Vereine und Veranstaltungen stehen seit jeher für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Lebensfreude. Ein Blick in die Geschichte zeigt: In Weil am Rhein hat dieses Miteinander Tradition. Seit Jahrhunderten pflegen die Menschen in der 3‑Länder‑Stadt ihre Vereinskultur, treffen sich zum Feiern, Erinnern, Helfen, Sporttreiben – oder einfach, um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Der neue historische Wandkalender bringt diese lebendige Stadtgeschichte nun direkt ins Wohnzimmer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Weil am Rhein