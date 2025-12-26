Bildkalender von Weil am Rhein: Lebendige Stadtgeschichte im Fokus

Vereine und Veranstaltungen stehen seit jeher für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Lebensfreude. Ein Blick in die Geschichte zeigt: In Weil am Rhein hat dieses Miteinander Tradition. Seit Jahrhunderten pflegen die Menschen in der 3‑Länder‑Stadt ihre Vereinskultur, treffen sich zum Feiern, Erinnern, Helfen, Sporttreiben – oder einfach, um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Der neue historische Wandkalender bringt diese lebendige Stadtgeschichte nun direkt ins Wohnzimmer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Weil am Rhein

Unter dem Titel „Vereine und Veranstaltungen in Weil am Rhein“ lädt der Wandkalender 2026 zu einer Reise durch vergangene Jahrzehnte ein. Monat für Monat öffnen sich fotografische Fenster in die Vergangenheit – wie beim Durchblättern eines alten Familienalbums, in dem jedes Bild eine eigene Geschichte erzählt.

Der Kalender, den das Stadtarchiv gemeinsam mit der Kalendermanufaktur Verden herausgibt, ist ein echter Blickfang.

Nach dem letztjährigen Thema „Zwischen Rhein und Reben“ widmen sich die zwölf historischen Aufnahmen diesmal dem Vereinsleben und den prägenden Veranstaltungen des 20. Jahrhunderts in Weil am Rhein und seinen Ortsteilen.

Vereine prägen Stadtleben

„Vereine prägen seit Jahrhunderten das gesellschaftliche Leben und schaffen unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse. Die Vielfalt der Weiler Vereine schenkt den Menschen Freude, Begegnungen und schöne Stunden. Mit unseren Bildern möchten wir diese Erinnerungen wieder lebendig werden lassen“, erklären Annika Gerwig und Thilo Baumgartner aus dem Weiler Stadtarchiv die Motivation hinter der diesjährigen Themenwahl.

Der beliebte Wandkalender – übrigens ein ideales Weihnachtsgeschenk – ist in Weil am Rhein in der Buchhandlung Lindow, beim Kaufring sowie in der Buchhandlung Thalia in der Dreiländergalerie erhältlich.

Der Preis beträgt 22,90 Euro. Zudem kann der Bildkalender direkt über den Verlag auf der Internetseite www.historische-kalender.de bestellt werden.

Die im Kalender gezeigten historischen Fotografien stammen aus dem Bestand des Stadtarchivs.