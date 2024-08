Wenn sich die Abendsonne auf die alten Gemäuer legt, dann entlockt es diesem Ort, der in unserem heutigen Bilderrätsel gesucht wird, ein ganz besonderer Zauber.

Bedeutung erlangten diese schützenden Mauern, als der Württemberger Graf Eberhard II., genannt der Greiner, und sein Sohn Ulrich im Jahr 1367 bei einem Überfall im Wildbad durch die Adelsgesellschaft der Martinsvögel einer Gefangennahme nur durch Flucht entgehen konnten und sich hier erfolgreich verschanzten.

Lesen Sie auch

Schlechte Finanzlage des Hauses

Aber dennoch hatten die Grafen aus Tübingen auch fürderhin keine rechte Freude an dem mächtigen Bau, der schon zuvor wegen der schlechten Finanzlage des Hauses Württemberg weitergereicht worden war.

Wenn es über die Jahrhunderte auf dieser stolzen Anhöhe eine Konstante gab, dann war es der ständige Besitzerwechsel. Die Herren von Straubenhardt, Gültlingen, Ehingen, Braitenbach und Buwinghausen gaben sich sprichwörtlich die Klinke in die Hand.

Nur der Turm wurde im 19. Jahrhundert erneuert

Im Jahr 1692 zerstörten die Franzosen den Bau im Rahmen des pfälzischen Erbfolgekriegs. Die Württemberger kauften sich die Feste wieder zurück, bauten sie aber nicht mehr auf. Lediglich der Turm wurde im 19. Jahrhundert erneuert.

Wer heute dessen hölzerne Stiege hinaufsteigt, genießt einen herrlichen Rundblick über die waldreiche Region bis hinüber zur Schwäbischen Alb. Wie heißt dieser Ort?

Wer die Lösung weiß, sollte sie per E-Mail oder per Post an die zuständige Redaktion senden: Für den gesamten Kreis Calw an redaktioncalw@schwarzwaelder-bote.de oder per Post an Schwarzwälder Bote, Redaktion Calw, Lederstraße 23, 75365 Calw.

Einsendeschluss Donnerstag, 29. August

Einsendeschluss ist am Donnerstag, 29. August, 12 Uhr. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, im Fall eines Gewinns namentlich in unseren Veröffentlichungen genannt zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dank der Unterstützung der Hochdorfer Kronenbrauerei gibt es wieder etwas zu gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder Rätselrunde zwei Kisten Hochdorfer Gerstensaft oder Libella.

Die Gewinnerin des achten Bilderrätsels heißt Brigitte Dengler. Sie hatte richtig getippt – auf das Jagdschloss im Kloster Hirsau.