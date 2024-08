Buckelquader sind stille Zeugen der Stauferzeit. Man findet sie heute noch im Kreis Calw. Aber wo?

Buckelquader waren einst Zeichen königlicher Macht. Neben den optischen bergen sie auch wichtige strategische Eigenschaften. Während bei einem Beschuss auf eine glatte Oberfläche die Energie auf den kompletten Stein einwirkt, wird bei einem Buckelquader mit seiner gewölbten Oberfläche das Wurfgeschoss abgelenkt und die Einschlagsenergie damit verringert. Das mussten sich auch die Burgherren vor 800 Jahren gedacht haben, die diese mächtigen Mauern in unserem heutigen Bilderrätsel errichtet haben. In diesem Fall handelt es sich um eine nachträglich errichtete Wehrgang-Schildmauer, die vom Bergfried deutlich abgesetzt ist und damit so charakteristisch ist für diese Burg. Um welche Burg handelt es sich hier?

Lesen Sie auch

Wer die Lösung weiß, sollte sie per E-Mail oder per Post senden:

Für den gesamten Kreis Calw an redaktioncalw@schwarzwaelder-bote.de oder per Post an Schwarzwälder Bote, Redaktion Calw, Lederstraße 23, 75365 Calw.

Einsendeschluss Montag, 12. August

Einsendeschluss für das Rätsel ist am Montag, 12. August, 12 Uhr. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, im Fall eines Gewinns namentlich in unseren Veröffentlichungen genannt zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dank der Unterstützung der Hochdorfer Kronenbrauerei gibt es wieder etwas zu gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder Rätselrunde zwei Kisten Hochdorfer Gerstensaft oder Libella.

Die Gewinnerin des dritten Bilderrätsels heißt Beatrix Weiß aus Calw.

Sie hatte richtig getippt – auf die Stadtmauer in Calw.