Eine Stadt ohne Stadtmauer? Im Mittelalter undenkbar. Heute sind die noch erhaltenen ehrwürdigen Gemäuer nur noch ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Aber wo befindet sich diese in unserem Bilderrätsel abgebildete Mauer?

Die Stadtmauer sollte vor Angreifern schützen. Das war der eigentliche Zweck dieser Wehrmauer, die in den meisten Fällen den Ort ganz oder teilweise und mehr als mannshoch umgab. Die einzige Möglichkeit, diese Mauer zu passieren, waren die Stadttore. Eine Stadtmauer als Wehrmauer zu errichten oder zu einer Wehrmauer auszubauen, war im Mittelalter ein Privileg, das durch das Befestigungsrecht verliehen wurde.

Aber auch diese mächtige Mauer verhinderte in diesem Fall aus dem Nordschwarzwald nicht, dass die betroffene Stadt im Jahr 1692 von den Feinden eingenommen wurde. Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs, der zwischen 1688 bis 1697 tobte, wandten sich französische Truppen gegen den Schwarzwald. Für die weit überlegenen feindlichen Truppen stellte diese Stadtmauer kein wirkliches Hindernis dar: Am 19. September 1692 plündern sie den Ort und stecken alle Häuser in Brand. Vier Tage lang brennt die ganze Stadt.

Viele Einwohner, die nicht aus der Stadt geflohen sind, sterben in den Flammen oder werden von herabstürzenden Balken oder Mauerteilen erschlagen. Rathaus, Kirche sowie alle Amts- und Privathäuser innerhalb und außerhalb der Stadtmauer werden ein Raub der Flammen.

Sie hatten richtig getippt – auf das König-Karls-Bad in Bad Wildbad.