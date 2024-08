Gargoyles finden sich heute noch an vielen alten Kirchen. Nur, wo ist dieser spezielle?

Wo befindet sich diese geheimnisvolle Figur in unserem heutigen Bilderrätsel?

Gargoyles heißen die faszinierenden Kreaturen mit Wurzeln in der Mythologie und Religion, die sich heute noch an vielen alten Kirchen finden. Wie auch an diesem Gotteshaus im Nordschwarzwald. Ursprünglich als Regenwasserableiter im Mittelalter gedacht, entwickelten sich diese Figuren zu Symbolen des Schutzes vor bösen Geistern. Sie sind damit ein kreatives Beispiel für die Verbindung von Kunst, Mythologie und Religion und schützen die alten Gebäude als Wasserableiter bis heute vor Schäden.

Das gilt auch für diese Kirche in unserem Bilderrätsel, die zu den ältesten in der württembergischen Landeskirche zählt. Das kleine Kirchlein, mit eindrucksvollen Wandmalereien verziert, entstand wahrscheinlich noch vor der Jahrtausendwende als erstes Gotteshaus im Nordschwarzwald, als dieser ab dem Jahr 900 besiedelt wurde. Um welche Kirche handelt es sich hier?

Wer die Lösung weiß, sollte sie per E-Mail oder per Post senden:

Für den gesamten Kreis Calw an redaktioncalw@schwarzwaelder-bote.de oder per Post an Schwarzwälder Bote, Redaktion Calw, Lederstraße 23, 75365 Calw.

Einsendeschluss für das Rätsel ist am Donnerstag, 8. August, 12 Uhr. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, im Fall eines Gewinns namentlich in unseren Veröffentlichungen genannt zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dank der Unterstützung der Hochdorfer Kronenbrauerei gibt es wieder etwas zu gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder Rätselrunde zwei Kisten Hochdorfer Gerstensaft oder Libella.

Die Gewinnerin des zweiten Bilderrätsels heißt Iris Roller. Sie hatte richtig getippt – auf das alte Schloss in Altensteig.