Der Kreis Calw ist reich an spannender Historie. Mit einer Neuauflage des Hochdorfer Bilderrätsels in den Sommerferien will unsere Zeitung das Bewusstsein für diese Lokalgeschichte wecken.

Berühmte Klöster, stolze Burgen, mittelalterliche Stadtkerne – der Landkreis Calw hat historisch viel zu erzählen.

Mit unseren Lesern reisen wir im Sommer zurück in diese Vergangenheit. Anhand eines Bildausschnittes eines eigentlich bekannten Gebäudes oder Baudenkmals sollen die Leser das Gesamtmotiv erraten. Etwas leichter machen wir es ihnen, indem wir eine kleine Geschichte dazu erzählen.

Wie zu dem heutigen Motiv mit Palmen und reich verziertem Mauerwerk, das einer mediterranen Szene gleicht. Aber mitnichten! Es stammt mitten aus dem Nordschwarzwald.

Schöne Deckenmalereien

Der kleine Palast wurde vor etwa 140 Jahren im Renaissancestil erbaut und verfügt im Innenraum über wunderschöne Deckenmalereien, die von Hans Kolb stammen, dem späteren Direktor der Kunstgewerbeschule Stuttgart.

In den reich verzierten Innenräumen, die auch an das untergegangene italienische Pompeji erinnern, war bis in die 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Einrichtung untergebracht, die feste Regeln für die Besucher vorsah.

Nicht „zänkisch disputieren, insbesondere In Religionssachen“

Man hatte sich „ruhig und friedlich zu verhalten“, sollte weder herumspeien noch „üblen Geschmack machen“, schon gar nicht „zänkisch disputieren, insbesondere In Religionssachen“, oder „durch lautes Geschwätz, Geschrei, verleumderischem Nachreden oder ungebührlichem Gesang“ auffallen.

Damit die Gäste ja auch all dies beherzigten, wurden in solchen Einrichtungen in früheren Zeiten, bis ins 18. Jahrhundert, die Verhaltensregeln sogar laufend von einer Kanzel herunter verkündet. Wo ist dieses Foto entstanden?

Schnell richtige Lösung einreichen

Hochdorfer unterstützt gern

Dank der Unterstützung der Hochdorfer Kronenbrauerei gibt es wieder viel zu gewinnen. „Wenn wir unsere Geschichte kennen, können wir unsere Gegenwart besser verstehen“, sagt Brauereichef Eberhard Haizmann, „und damit unsere Zukunft besser gestalten.“ Deswegen unterstütze man die Leseraktion wieder gerne.

Die Hochdorfer Kronenbrauerei kann selbst auf eine mehr als 350-jährige Geschichte zurückblicken. Die Familie Haizmann führt den Betrieb mittlerweile in der elften und zwölften Generation. „Diese lange Familientradition ist für uns auch Verpflichtung“, betont der Brauereichef.

Bei jeder Rätselrunde zwei Kisten

Nicht umsonst zählt die Kronenbrauerei heute zu den modernsten mittelständischen Privatbrauereien in Deutschland und produziert ihre Biere komplett klimafreundlich und CO₂-neutral.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder Rätselrunde zwei Kisten Hochdorfer Gerstensaft oder Libella.

Und als besonderes Schmankerl werden unter allen Einsendern noch einmal weitere drei Hauptpreise ausgelost: Der Hauptgewinner darf sich über zwei Kisten aus dem Getränkesortiment der Kronenbrauerei pro Monat – und das über ein ganzes Jahr hinweg – freuen.

Führung und zünftiges Vesper zu gewinnen

Der zweite Hauptgewinner bekommt über zwölf Monate hinweg jeweils eine Kiste pro Monat und der dritte Preisträger insgesamt sechs Kisten.

Alle Wochen- und Hauptgewinner werden am Ende der Aktion noch zu einer Führung durch die Brauerei und zu einem zünftigen Vesper ins Braustüble nach Hochdorf eingeladen.

Wir wünschen unseren Lesern wieder viel Spaß beim Bilderrätseln und einen herrlichen Sommer 2024!