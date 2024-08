Wer noch Ende des vergangenen Jahrhunderts durch diese runde Öffnung schaute, sah einen mächtigen Stamm, dessen Krone sich hoch über das alte Gemäuer schirmte.

Von dem Baum ist nur noch die berühmte Hymne des schwäbischen Dichters Ludwig Uhland übrig geblieben: „Weil des Gemäuers Enge ihm Luft und Sonne nahm, so trieb’s ihn hoch und höher, bis er zum Lichte kam.“ Wer kennt diesen Ort, der in unserem heutigen Bilderrätsel gesucht wird?

Ein freier Geist

Uhland, ein gebürtiger Tübinger, wohnte übrigens nicht weit von hier. Er hatte die Tochter eines reichen Kaufmanns in der nahen Stadt geehelicht, was dem jungen Rechtsanwalt ein finanziell sorgenfreies Leben sichern sollte.

Was ihn aber nicht daran hinderte, politisch zu agitieren. Uhland war ein freier Geist, der zu seiner damaligen Zeit nahezu revolutionäre Gedanken hegte. Als gewähltes Mitglied des Frankfurter Nationalparlaments befürwortete er die Volksbewaffnung und sprach sich gar für die Abschaffung des Adels aus. Für damalige Verhältnisse ein rotes Tuch für die Obrigkeit!

Zu einem Lied inspiriert

Ein Denkmal setzte er sich aber mit seiner Dichtkunst. Und jene Verse, die er über diesen besagten Baum in den alten Trümmern schrieb, sollten bis heute zu seinen Meisterwerken zählen.

Das Gedicht selbst inspirierte den Komponisten Richard Strauss später zu einem Lied für Gesang und Klavier. Der besungene Baum selbst musste im Jahr 1989 aufgrund einer Krankheit gefällt werden. Um welches Bauwerk handelt es sich?

Der Gewinner des sechsten Bilderrätsels heißt Alexander Rothfuß. Er hatte richtig getippt – auf die Stephanuskirche in Neuweiler.