Teil zwei unseres Bilderrätsels: 1287 wurden die ehrwürdigen Mauern erstmals erwähnt. Was ist gesucht?

Das Motiv unseres heutigen Hochdorfer Bilderrätsels scheint geradezu in der Landschaft zu schweben. Dabei steht die Holzhütte auf einem festen, jahrhundertealten Fundament und gehört zu einem Gesamtbauwerk, das vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammt.

1287 wurden die ehrwürdigen Mauern im Besitz der Grafen von Hohenberg erstmals erwähnt. Nachbarn machten dem alten Adelsgeschlecht indes den Besitz streitig.

Lesen Sie auch

Die Markgrafen von Baden eroberten schließlich die Stadt, mussten sie 1288 aber wieder an die Hohenberger zurückgeben.

Jahre später kam das Bauwerk samt der ganzen Stadt ganz legal an die Herren aus Baden. Sie kauften den Hohenberger kurzerhand die ganze Herrschaft ab. 200 Jahre lange hatten die badischen Vögte hier das Sagen.

Heinrich Schickhardt war Architekt

Bis die Württemberger durch einen Gebietstausch die Macht an sich zogen. Der berühmte Hofbaumeister Heinrich Schickhardt entwarf als Architekt das Bauwerk, zu dem auch diese hölzerne Hütte zählt.

Um welches Bauwerk handelt es sich? Wer die Lösung weiß, sollte sie per E-Mail oder per Post an die folgenden Adressen senden:

Für den gesamten Kreis Calw an redaktioncalw@schwarzwaelder-bote.de oder per Post an Schwarzwälder Bote, Redaktion Calw, Lederstraße 23, 75365 Calw.

Einsendeschluss für das Rätsel ist an diesem Donnerstag, 1. August, 12 Uhr. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, im Fall eines Gewinns namentlich in unseren Veröffentlichungen genannt zu werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dank der Unterstützung der Hochdorfer Kronenbrauerei gibt es wieder etwas zu gewinnen: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei jeder Rätselrunde zwei Kisten Hochdorfer Gerstensaft oder Libella.