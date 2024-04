Die Stadt hat in einer Feierstunde ihre besten Athleten des Vorjahres gewürdigt. Rund 600 Besucher verfolgten das bunte Programm in der Mehrzweckhalle.

„Sport ist eine Schule fürs Leben“, sagte Markus Ibert, der sich über die vielen Ausgezeichneten und die Ehrenamtlichen, die die Stadt ebenfalls ehrte, sichtlich freute. Bevor die Athleten am Freitagabend ihre Medaillen und Urkunden erhielten, hob der OB die Bedeutung des Sports hervor.

Er vermittle wichtige Werte, darunter Teamgeist. Denn Sport sei eben „in den seltensten Fällen eine einsame Angelegenheit“. Vielmehr fördere er „Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung“. Auch zu Fairness und Respekt würde er erziehen. „Bei aller sportlichen Rivalität – am Ende eines Wettkampfes gibt man sich die Hand.“ Es gehe außerdem um persönliches Engagement und das Weiterentwickeln der eigenen Fähigkeiten. „Wer trainiert, wer Einsatz zeigt, der kommt voran“, betonte der Rathauschef. Erfolgserlebnisse würden auch Selbstvertrauen vermitteln. Sportler müssten außerdem lernen, mit Niederlagen und Rückschlägen umzugehen. „Und ganz nebenbei: Wer Sport treibt, der fördert auch seine Gesundheit und das eigene Wohlbefinden.“

Lesen Sie auch

Der Verwaltungschef weiß, wovon er spricht. Denn auf die Frage von Moderatorin Senja Dewes, der Leiterin des Amtes für Soziales, Schulen und Sport, nach seinen eigenen Sportergebnissen konnte Ibert mit zwei Teilnahmen an Marathonläufen mit Zeiten von jeweils knapp über vier Stunden auftrumpfen. Außerdem sei er in seiner Zeit als aktiver Fußballer nie abgestiegen. Er habe in der „Liga sorglos“ gespielt, aus der ein Abstieg nicht möglich sei.

Gäste konnten auch selbst sportlich aktiv werden

Zu den Auszeichnungen gehörte ein buntes Rahmenprogramm, das zum allergrößten Teil von Sportlern gestaltet wurde, die an dem Abend auch als Geehrte auf der Bühne standen. Viel Applaus bekamen die „Shinig Stars“, die als Cheerleaderinnen die Wettkämpfer der RG Lahr anfeuern. Mädchen, Jugendliche und junge Frauen von „Tanzleben“ traten zweimal auf. Viel Beifall erhielten auch die Artistinnen von „Poledance“, auch wenn der viele Kunstnebel irgendwann nicht mehr viel erkennen ließ.

Die Idee, dass es vor den Ehrungen Spiel- und Sportangebote in der Sporthalle nebenan gibt, hat sich bewährt. So konnten auch in diesem Jahr wieder alle Besucher, seien es nun Sportler oder ihre Fans und Angehörigen, ausprobieren, was Figuren beim Tischfußball erleben: Spieler standen auf dem Feld an Stangen gebunden und versuchten, den Ball ins gegnerische Tor zu kicken. Bande war zulässig, die Abseitsregel nicht.

Auch eine überlebensgroße Dartscheibe kam gut an. Es galt, Bälle so zu kicken, dass sie wie Pfeile idealerweise genau die Mitte trafen. Bälle und Scheibe waren mit Klettverschluss versehen. Daher blieben die Bälle zielgenau da hängen, wohin sie geschossen worden waren. Man musste halt nur die Scheibe treffen. Außerdem konnten sich die Besucher in Turndisziplinen und sogar als Sportschützen ausprobieren.

Hier nun die geehrten Einzelsportler und Mannschaften:

Ehrenamt: Manuel Métier (KSV Kippenheimweiler), Stefan Laumann (TuS Reichenbach), Toni Oldak (RG Lahr), der alte und der neue Vorstand des TV Sulz.

Goldene Sportmedaille: David Lehmann (BFSV Lahr), Calvin Keil, Maxim Miller, Eugen Schell (alle RG Lahr), Hanna Gauß, Jacob Gauß (beide Wassersportfreunde Lahr), Susanne Reibel-Oberle (SSV Lahr), Emilia Findling (SV Solidarität Lahr), Roland Müller und Andrei Mihai (beide TV Lahr).

Silberne Sportmedaille: Ben Luis Fedkin und Katharina Wabnitz (beide BFSV Lahr), Arina Ianceva (KSV Kippenheimweiler), Luis Fening und Damian Hepting (beide RG Lahr), Joelle Bell (Rollsport Club Ortenau), Nick Beratz, Benjamin Graf, Danil Osipenko, Sabine Sinner, Boris Diochet und Manuel Tomm (alle SSV Lahr), Karl Siefert (Taekwondo Lahr), Moritz Gabel und Alisa Krieger (beide TV Lahr), Marc Fischer (RG Lahr)

Bronzene Sportmedaille: Thimo Hippler, Roman Wagner, Daniel Wagner, Stefanie Brandt, Sarah Gnädig, Emilija Neimane (alle BFSV), Maik Paustian und Leunis Shala (beide Boxstaffel BW Lahr), Alexander Fening, Lias Justus, Jason Keil, Erik Wasimiller und Roman Wilhelm (alle RG), Enna Ernst, Ella Ott, Enya Schiller und Emily Siefert (alle Rollsport Club Ortenau), Thalia Reichert, Lila Krause und Lucy Schuster (SV Solidarität), Jonathan Junker, Kathrin Ermantraut, Theo Gerdt, Jonathan Graf, Emma Häußermann, Susanne Langenbach, Franziska Roth, Jaqueline Sinner, Christian Toryanik (SSV), Muriz Ademovic, Juan Chung, Xenia Görtz, Nicola Cazacu, Albert Cazacu, Ella Chung Fleig, Pius Volk (alle Taekwondo Lahr), Alisa Baybak, Elisavet Chrysani, Melissa Krieger, Matthias Laube, Gabriel Risto (TV Lahr).

Mannschaften: Gerätturnen BTB-Regioklasse (TV Lahr), Tennis Herren 65 (TuS Reichenbach), Zweierlauf Reichert/Rothfuß (SV Solidarität), Zweierlauf Lepoittevin/Schultheiß (SV Solidarität), Gruppenlauf Bohnert/Krause/Schuster/Zepezauer (SV Solidarität), U14-Junioren (HC Lahr), Allegra (TV Lahr Dance), Attitude (TV Lahr Dance).

Jugendsportplakette: Julius Spathelf, Maximilian Spathelf, Bea Scherer, Ilja Osipenko, Paul Gerdt, Erik Kister, Vivien Jäger (alle SSV), Malena Focht, Maren Rinderspacher, Enie Osigus, Ron Mutschler (alle Georg-Wimmer-Schule), Julia Lerke (TV Lahr).

Jugendmannschaften:

Gaumannschaft (TV Lahr), Kunstturnen (TV Lahr), Gauliga (TV Lahr), C2-Junioren (SC Lahr), E3-Junioren (SC Lahr), B-Juniorinnen (SC Lahr), U17-Junioren, U13-Junioren, U11-Junioren (alle SC Lahr)