Am Sonntag versüßten Bilderbuchwetter und mehr als 50 Umzugsgruppen den Besuchern den Großen Umzug der Narrenzunft Schwenningen. Er bot ein bekanntes Bild, das in seiner Ausdrucksstärke und Farbenpracht unter dem strahlend blauen Himmel noch intensiver wirkte.

Die Stimmung des Publikums war von Beginn an bestens. Auch die zuvor getroffenen Sicherheitsmaßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht, selbst wenn sie den einen oder anderen stutzig machten.

Traditionell eröffnete der Schlüsselwagen mit einem spendablen Zunftmeister Lutz Melzer den Umzug. Danach ging es Schlag auf Schlag.

Passend zu ihrem Jubiläum waren die Tännlelupfer mit langen Tannenzweigen ausgestattet, die reichlich Naturgrün in die asphaltierte Strecke brachten. Ihren 70. Geburtstag feierte die Gockel-Gilde, die mit reichlich Kikeriki und vielen gelegten Eiern gekommen war.

Viele Villinger Gruppen mit dabei

Erfreulich war die Vielzahl an Vereinen, welche aus Villingen gekommen waren. So hatte es den Anschein, dass die Hexenzunft in ihren leuchtend rot-grünen Häsern in nahezu voller Hexenstärke am Neckarursprung zu Gast war. Auch Glonki-Gilde, Fleck-Fleck, Südstadtclowns, Warenbachhexen, Meckergilde, Fazenedle genossen den Umzug in vollen Zügen.

Hexen nehmen OB in die Mangel

Auf der kurzfristig auf Grund behördlicher Vorgaben mit Gittern abgesperrten Tribüne am Muslenplatz verfolgte die Prominenz den Umzug. Die Villinger Hexen überwanden die Gitter und nutzen diese Gelegenheit, um Oberbürgermeister Jürgen Roth physisch durch die Mangel zu drehen.

Nähe zum gut gelauntenPublikum

Alle Zünfte suchten die Nähe zum gut gelaunten Publikum. Dabei hatten sie eine besondere Liebe für Überraschungsmomente, während denen sie Gesichter bemalten, Konfetti ins Haar rieben oder Kleidungsstücke ein Stück entlang des Weges mitnahmen.

Auch bewiesen die Hästräger immer wieder, dass sie nicht nur Humor besitzen und Schabernack treiben, sondern auch konditionsstark sind. Wenn sie die Umzugsstrecke entlang rannten, um ihre eigene Gruppe in Windeseile wieder einzuholen, gaben sie ein beeindruckendes Bild ab.

Viele Gruppen aus der Nachbarschaft

Unter den Gastzünften waren die Nachbargemeinden stark vertreten. Die Narrenzunft Deißlingen gab mit ihren Hageverwürgern mit Hoarn, Hannes und Res ein starkes Bild ab. Sie zeigte, dass auch Hage in der Lage sind, im Gleichschritt zum Takt ihrer Zunftkapelle zu springen.

Nicht entgehen ließen sich auch die Teufel aus Dauchingen, die Tuninger Tännlegeister, die Narrenzunft Unterkirnach oder die Urviecherzunft Bad Dürrheim das närrische Spektakel. Viele Kapellen und Musikvereine waren mit ihren Zünften gekommen, so dass auch das Verhältnis von Narretei und Musik bestens miteinander harmonierte.

Die Umzugsstrecke verlief entlang der gewohnten Route. Polizei und Sicherheitskräfte achteten insbesondere an Engstellen verstärkt darauf, dass die Wege breit genug für die Umzugswagen sind.