1 Hagel prasselte am Mittwochnachmittag auf Schiltach nieder. Foto: Otto Schon am frühen Nachmittag hagelte, donnerte und blitzte es im Kreis Rottweil. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Abend vor starkem Gewitter.







Bilder von Hagelkörnern in Aichhalden und Schiltach erreichten unsere Redaktion am Nachmittag. In anderen Orten im Kreis Rottweil wie Schramberg blieb es bis auf kurze Schauer zunächst freundlich.