Nach vielen Jahren des Wartens gibt es jetzt endlich viel zu gucken: Nach dem offiziellen Spatenstich für die „Neckar Line“ in Rottweil im Februar laufen die Arbeiten inzwischen deutlich sichtbar.

Während zunächst der Bereich des Brücken-Andockpunkts im historischen Bockshof abgesperrt worden war, um diesen intensiv archäologisch zu untersuchen, geht es nun auf der anderen Seite des Neckartals voran. Bislang war auf den ersten Blick kaum erkenntlich, wo denn die Brücke auf der Seite des Berner Felds „festgemacht“ wird. Jetzt ist das unübersehbar.

Jetzt weithin sichtbar

Auf der Felsnase hoch über dem Neckartal bereiten Bagger alles für den Brückenschlag und den damit verbundenen Bau eines 60 Meter hohen Pylons vor. Dafür wurde das Gelände schon in Teilen neu geformt – die zweite Brückenbaustelle ist nun weithin gut als heller Fleck zu erkennen. Dort entsteht auch ein neues Besucherzentrum, das die Gäste in Empfang nimmt, die vom Testturm kommen, die über die Brücke wollen oder den Gang über die 606 Meter lange Stahlkonstruktion von der Innenstadt her bereits gewagt haben.

Bereits in gut einem Jahr, so freute sich Oberbürgermeister Christian Ruf beim Besuch der zweiten Brückenbaustelle, werde man in luftiger Höhe über das Neckartal wandeln können.

Im Bockshof laufen die archäologischen Arbeiten voraussichtlich noch bis Ende April. Wie zu hören ist, wurde dort schon allerhand gefunden. Es bleibt spannend. Rottweil hat damit aktuell neben dem Bau der JVA im Esch gleich zwei prominente Baustellen, die weit über die Region hinaus Beachtung finden.