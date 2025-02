Apothekerin aus Rottweil lebt in stetiger Angst

Der Mann veröffentlicht immer wieder Bilder der Frau mit verleumderischen Behauptungen.

Ein 65-Jähriger belästigt seit Jahren eine Apothekerin aus Rottweil und stellt ihr und ihrer Familie nach. Der Alptraum wurde nun vor Gericht verhandelt.









Ein Fall von Nachstellung und Belästigung wurde am vergangenen Montag am Amtsgericht Rottweil verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem 65-jährigen Angeklagten vor, eine in Rottweil ansässige Apothekerin zwischen März 2023 und Mai 2024 über soziale Medien belästigt und ihr nachgestellt zu haben.