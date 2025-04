1 Viele Kinder feierten in diesen Tagen ihre Erstkommunion. (Symbolfoto) Foto: wideonet/Shutterstock

In den vergangenen Tagen haben Kinder im Schwarzwald-Baar-Kreis in festlichen Gottesdiensten ihre Erstkommunion gefeiert. Wir stellen sie in einer Bildergalerie vor.









Viele Kinder haben in diesen Tagen ihre Erstkommunion gefeiert – auch in der Region. Dabei traten die meist Acht- und Neunjährigen zum ersten Mal an den „Tisch des Herrn“ und nahmen damit erstmals an der heiligen Kommunion – dem Abendmahl – teil.