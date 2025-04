1 Viele Kinder im Kreis Rottweil feiern derzeit ihre Erstkommunion. (Symbolfoto) Foto: AS photo family/Shutterstock

In den vergangenen Tagen haben Kinder im Kreis Rottweil in festlichen Gottesdiensten ihre Erstkommunion gefeiert. Wir stellen sie in einer Bildergalerie vor.









Viele Kinder haben in diesen Tagen ihre Erstkommunion gefeiert - auch in der Region. Dabei traten die meist Acht- und Neunjährigen erstmals an den „Tisch des Herrn“ und nahmen damit erstmals an der heiligen Kommunion – dem Abendmahl – teil.