1 Die Familienbäckerei Saur plant, im Gewerbegebiet "Hahner III" zu bauen. (Archivfoto) Foto: Lück

Die Horber Familienbäckerei Saur plant im Gewerbegebiet "Hahner III" gegenüber der Tennishalle auf der Freifläche zwischen der Hauptverkehrsstraße und der Verbindungsstraße in den unteren Teil des Gewerbegebietes, ein Bäckerei-Café mit Außengastronomie zu bauen.

Horb-Bildechingen - Dafür bedarf es der 6. Änderung des Bebauungsplanes "Hahner III" in Horb-Bildechingen, die im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a BauGB realisiert werden soll. Nun lag das Ergebnis der ersten Öffentlichen Auslegung, die vom 22. März bis zum 23. April 2021 erfolgte, sowie die Anmerkungen der Behördenbeteiligung vor.

Anstatt diese, teils doch recht umfangreiche Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange dem Ortschaftsrat vorab per Mail oder als Kopie zur Verfügung zu stellen, las Katrin Edinger vom Fachbereich Stadtentwicklung diese Stellungnahmen im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung dem Gremium vor.

Im Wesentlichen hatten das Regierungspräsidium Karlsruhe, dort die Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr – in ihrer Stellungnahme vom 19. April 2021 die Anmerkung, dass im Bundesverkehrswegeplan 2030 die Maßnahme "B 28 neue Ortsumfahrung Horb" im "Weiteren Bedarf mit Planungsrecht" aufgeführt ist.

Das Regierungspräsidium schreibt dazu: "Trotz dieser nachrangigen Einstufung läuft derzeit die Vorplanung für das Projekt. Es wurden bisher mehrere Umfahr-Abteilungsvarianten sowie zwei Ausbauvarianten im Bestand (Mitbenutzungstrassen) untersucht. Die Umweltverträglichkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass die Umfahrungsvarianten aufgrund der daraus resultierenden nachteiligen Umweltauswirkungen nicht realisierungswürdig, beziehungsweise sogar nicht realisierungsfähig sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit den beiden Mitbenutzungstrassen realisierungsfähige alternative Lösungsansätze vorliegen, welche die verkehrlichen Ziele ebenfalls erfüllen.

Ergebnis einer durch die Stadt Horb im Jahr 2009 durchgeführten moderierten Bürgerbeteiligung war ebenfalls die Mitbenutzungstrasse in Tieflage. Zum derzeitigen Planungsstand steht zwar noch keine Vorzugsvariante fest, jedoch ist es aufgrund der bereits zur Verfügung stehenden Untersuchungen sehr wahrscheinlich, dass eine der Mitbenutzungstrassen den Vorzug erhalten wird. Die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplans "Hahner III" betrifft unmittelbar die Planung der beiden Mitbenutzungsvarianten", so das Regierungspräsidium.

Beigefügte Skizzen

Weiter schreibt die Fachabteilung, dass in den beigefügten Lageplanskizzen die Mitbenutzungstrassen in Farbe Rot über den Bebauungsplanentwurf gelegt sind. In beiden Fällen wird deutlich, dass die Fläche für die Umsetzung B 28-Lückenschlusses benötigt wird und die Änderung des Bebauungsplans und die Bebauung einer Teilfläche des Grundstücks Flurstück.-Nr. 2105 einer Realisierung entgegenstehen. Die B 28 ist im betreffenden Bereich als Ortsdurchfahrt (ODE) ausgewiesen. "Wir weisen darauf hin, dass gemäß Paragraf 9 Abs. 2, 3 und 3a FStrG für die Baugenehmigung des zu errichtenden Gebäudes die Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde erforderlich ist. Die Zustimmung darf versagt werden, "Soweit dies wegen (…) der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist", erklärte das Regierungspräsidium in seinen Anmerkungen und schließt mit dem Hinweis: "Wir bedauern, dass auf eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange verzichtet wurde, bei der wir in einem früheren Planungsstadium unsere Bedenke hätten äußern können."

Die Verwaltung schreibt dazu in ihrer Beschlussvorlage für den Gemeinderat: Das Regierungspräsidium äußert Vorbehalte gegen die vorgelegte Planung der 6. Änderung, da hierdurch weitere Randbedingungen im städtebaulichen Umfeld einer möglichen ›Mitbenutzungstrasse‹ geschaffen werden. Im Nachgang an die Stellungnahme vom 19. April 2021 wurde die Planungsabsicht gegenüber dem Regierungspräsidium und vor allem die Maßnahmen zur Konfliktminimierung erläutert. Auf dieser Basis folgte die ergänzende Einschätzung des Regierungspräsidiums vom 30. April 2021. Hier schreibt das Regierungspräsidium in seiner ergänzende, Stellungnahme am 30. April 2021 unter anderem: "Unser Vorhaben befindet sich derzeit im Stadium der Voruntersuchung. Sobald die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) fertiggestellt ist, kann eine Entscheidung bezüglich einer Vorzugsvariante getroffen und dann die Voruntersuchung abgeschlossen werden. Wie wir Ihnen in unserer Besprechung vom 17. Juni 2020 bereits mitgeteilt haben, ist die Umsetzung einer Umgehungsvariante aufgrund der Umweltauswirkungen sehr unwahrscheinlich. Insbesondere auch deshalb, weil mit den beiden Mitbenutzungstraßen zwei realisierungsfähige alternative Lösungen vorliegen. Die Verwaltung merkt hierzu an: "Grundlage der Planung der 6. Änderung bildete die vom Regierungspräsidium im Vorfeld überlassene Variantenuntersuchung zu möglichen Mitbenutzungstrassen. Diese wurden berücksichtig.

Bauliche Überschneidung

Die geplanten Baufenster treten dabei dem geplanten Straßenkörper der B 28 nicht näher als andere, bereits vorhandene Baufenster. Dabei ist ein Abstand von 20 Meter von der aktuellen Straßenbegrenzungslinie und dem geplanten Baufenster sowie 10 Meter bis zur Grenze des Straßengrundstückes gegeben.

Durch die im Rahmen der Stellungnahme vom 19. April 2021 überlassene Planung wurde deutlich, dass eine bauliche Überschneidung mit der städtischen Erschließungsstraße "Hahnerstraße" entsteht, soweit diese in der Breite deutlich ausgebaut wird. Ein solcher Ausbau ist aber stadtseits nicht vorgesehen. Ein Erschließungsproblem entsteht hieraus nicht."

Weiter merkt die Verwaltung hierzu an: "Im Bereich der 6. Änderung werden städtische Eigentumsflächen innerhalb eines Abstandes von 20 Meter zur aktuellen Straßenbegrenzungslinie nicht veräußert, sondern nur verpachtet, so dass im Bedarfsfalle eines Straßenausbaues diese Flächen zur Verfügung gestellt werden können. Dem Bauherren ist bewusst, dass sich die verkehrliche Situation im Bereich einer möglichen Mitbenutzungstrasse erheblich verändern kann. Angesichts des ungewissen Realisierungszeitraumes der Ortsumfahrung Horb ist diesem dennoch eine wirtschaftliche Nutzung bis dahin möglich. Im Sinne eines flächensparenden Umganges mit gewerblichen Bauflächen ist daher auch eine Nutzung von Restflächen städtebaulich geboten" so die abschließende Zusammenfassung der Stadtverwaltung zu diesem Hinweis aus Karlsruhe.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Freudenstadt stellte fest: Das Vorhaben befindet sich innerhalb eines bereits stark anthropogen überprägten Gewerbegebietes. An flächenhaften Schutzgegenständen ist der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord zu nennen. Sonstige Schutzgegenstände entsprechen dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrages des Büro Gfrörers.

Unter Berücksichtigung der Anregungen wird das Vorhaben seitens der unteren Naturschutzbehörde als zulässig erachtet.

Der Kreisbrandmeister fordert in seiner Stellungnahme: Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mindestens 96 Kubikmeter pro Stunde über mindestens zwei Stunden erforderlich.

Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbereiches von maximal 300 Metern um die Objekte sichergestellt werden. Geeignete Entnahmestellen (zum Beispiel Hydranten) müssen in einer Entfernung von höchstens 80 Meter zu Gebäuden vorhanden sein. Entnahmestellen sind mindestens einmal im Jahr, möglichst vor Beginn des Winters, zu überprüfen und zu warten." "Hier gibt es keine Probleme", so das Fazit von Katrin Edinger. Sie trug noch weitere Anmerkungen von verschiedenen amtlichen Stellen vor, die nicht wirklich zur Transparenz bei diesem Vorgang beitrugen.

Letztendlich stimmten die Ortschaftsräte vor dem Hintergrund, dass sich der Gemeinderat nochmals ausführlich mit dieser Bebauungsplanänderung befassen wird, mit fünf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen für die Kenntnisnahme dieser Ergebnisse aus der ersten öffentlichen Auslegung, bei der es keine Anmerkungen aus der Bürgerschaft gab. Ortschaftsrat Andreas Hesse zeigte sich ein wenig erstaunt darüber, dass alle Anmerkungen, die der Ortschaftsrat in den vorausgegangenen Sitzungen zu diesem Thema erarbeitet hatte, nicht berücksichtigt wurden. "Für was machen wir das dann", so seine sinngemäße Frage, auf die er keine wirklich befriedigende Antwort bekam.