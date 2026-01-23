Bildechingen blickt zurück: Ein Lob für den „Garagenflohmarkt“

In der ersten Sitzung im neuen Jahr zog Ortsvorsteher Rüdiger Holderried eine gemischte Bilanz, was das zurückliegende Jahr betraf.
„Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist ernüchternd und aus meiner Sicht sehr frustrierend, denn weiterhin haben wir in unserer Sport- und Festhalle keine funktionstüchtige Lüftungsanlage. Ein Umstand der vor allem Veranstaltungen erschwert“, stellte Ortsvorsteher Rüdiger Holderried fest und zeigte sich insbesondere den Vereinen, die die Halle trotzdem weiter nutzen, sehr dankbar für ihre kooperative Zusammenarbeit. „Vieles was diesbezüglich ansteht, wird auf kurzem Dienstweg erledigt – das ist positiv“, betonte Holderried.