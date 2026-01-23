Bildechingen blickt auf 2026: Jetzt schon Vorfreude auf nächsten Adventsmarkt

In seinem Ausblick auf 2026 zeigte sich der Ortsvorsteher „gedämpft zuversichtlich“. Es gibt aber Termine, auf die sich die Gemeinde bereits freut.
„Ich freue mich im März auf eine Stadtputzete, die in der gesamten Stadt zur selben Zeit stattfinden wird. Zudem werden wir in Bildechingen sicher wieder ein Adventsmärktle haben, das uns allen schöne Momente bescheren wird“, sagte Ortsvorsteher Rüdiger Holderried im Rahmen seiner Jahresvorschau. „Vieles andere ist jedoch abhängig von der Haushaltslage und von Entscheidungen im Gemeinderat“, brachte er die aktuelle Situation auf den kleinsten Nenner.