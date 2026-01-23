Bildechingen blickt auf 2026: Jetzt schon Vorfreude auf nächsten Adventsmarkt

In seinem Ausblick auf 2026 zeigte sich der Ortsvorsteher „gedämpft zuversichtlich“. Es gibt aber Termine, auf die sich die Gemeinde bereits freut.

„Ich freue mich im März auf eine Stadtputzete, die in der gesamten Stadt zur selben Zeit stattfinden wird. Zudem werden wir in Bildechingen sicher wieder ein Adventsmärktle haben, das uns allen schöne Momente bescheren wird“, sagte Ortsvorsteher Rüdiger Holderried im Rahmen seiner Jahresvorschau. „Vieles andere ist jedoch abhängig von der Haushaltslage und von Entscheidungen im Gemeinderat“, brachte er die aktuelle Situation auf den kleinsten Nenner.

Für ihn ist klar, dass kostenintensive Dinge wie beispielsweise die öffentliche Infrastruktur immer eines Abwägungsprozesses bedürfen. „Wenn jeder laut schreit und für sich, für seine Sache kämpft, ist die Lösung für den Einzelnen kein Stück näher. Hier bedarf es einer genauen, vor allem ehrlichen Abwägung“, betonte er und wusste, dass einige Mitbürger solche Sätze nicht gerne hören, denn ein Ortsvorsteher müsse sich doch stark machen für seinen Ort. Er mache dies gerne doch am liebsten in Bereichen, in denen man auch Lösungen kreieren kann und nicht gegen Windmühlen kämpft.

Der defizitäre Haushalt zwinge zu schweren Entscheidungen, viele Projekte könnten nur verzögert oder gar nicht umgesetzt werden.

„Persönlich erfüllt es mich mit Traurigkeit, den Ansprüchen und Hoffnungen der Bürgerschaft von Bildechingen nicht in dem Maße gerecht werden zu können, wie ich es mir wünsche. Mein Engagement gilt weiterhin dem offenen Dialog, der Transparenz und dem gemeinsamen Suchen nach tragfähigen Lösungen“, so das deutliche Statement von Holderried. „Als Ortsvorsteher von Bildechingen sehe ich mich in einer vermittelnden Rolle zwischen der Stadtverwaltung, der Bürgerschaft und dem Ortschaftsrat.“

Freude über die neue Kindergartenleiterin

Besonders freut sich der Ortsvorsteher, dass man mit Judy Schmidt die neue Kindergartenleitung in Bildechingen begrüßen darf, die seit diesem Jahr in Bildechingen arbeitet. „Hier habe ich große Hoffnung, dass das was wird“, so Holderried. „Kindergarten und Grundschule sind Säulen von Bildechingen. Hier wird die Basis geschaffen und ich weiß es absolut zu schätzen, was jeder einzelne Mitarbeiter dort leistet“, ergänzte er.

Abschließend sagte Holderried: „Allen dort Beschäftigten gilt mein großer Dank. Ebenso danke ich den Hausmeistern, die sich um die öffentlichen Gebäude und die Halle kümmern. Ein besonderer Dank geht neben den Vereinen und Vereinsverantwortlichen auch an die Kirchen und natürlich an unsere absolut zuverlässige Feuerwehr Horb, Abteilung Bildechingen. Ihr alle seid das Rückgrat unserer Dorfgemeinschaft. Gerade hier bin ich immer wieder über konstruktive Zusammenarbeit auf dem kurzen Dienstweg dankbar. Ich hoffe jeder Verantwortliche weiß, dass die Ortschaftsverwaltung immer ein offenes Ohr für euch, aber auch für die Bürger hat und zusammen nach Lösungen gesucht werden kann.“