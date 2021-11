1 Oliver Kienzler, passionierter Fotograf und Ratsherr der Historischen Narrozunft Villingen, veröffentlicht demnächst den Band "Mäschgerle in VS - Schemen, Larven und Maskierungen. 50 Jahre Fasnet in Villingen-Schwenningen". Foto: Kienzler

Oliver Kienzler ist passionierter Fotograf – und mischt bei der Fasnet an vorderster Front mit. Jetzt vereint er beide Leidenschaften in einem Bildband über Fastnachtvereine in Villingen-Schwenningen, der pünktlich zum Stadtjubiläum erscheint.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - "Mäschgerle in VS – Schemen, Larven und Maskierungen. 50 Jahre Fasnet in Villingen-Schwenningen" heißt der 250 Seiten starke Bildband, den Oliver Kienzler anlässlich des Stadtjubiläums herausbringt. In Kombination mit einer Fotoausstellung will der Ratsherr bei der historischen Narrozunft Villingen den Vereinen etwas Gutes tun.

Benefiz-Projekt für die Fasnetsvereine

Der Lebensmittelpunkt des 51-Jährigen liegt derzeit in Villingen, als Gründungsmitglied der Mühlhausener Haldenzunft, ehemalige Butterfasshexe und Chef der Schwenninger Tännlelupfer ist Oliver Kienzler aber ein leidenschaftlicher VSler. Und ein passionierter Fotograf. "Ich war immer der, der eine Kamera dabei hatte", sagt er. Das Projekt, die eigenen Schemen in einem professionellen Fotostudio in Szene zu setzen, entwickelte sich nach kurzer Zeit zu einem umfangreichen Benefiz-Projekt für alle Fasnetsvereine in Villingen-Schwenningen.

33 Vereine meldeten sich auf Anfrage, und im Sommer 2021 begann Oliver Kienzler damit, die Schemen, Larven und Maskierungen von 70 Fasnetsfiguren aus Villingen, Schwenningen, Herzogenweiler, Tannheim, Pfaffenweiler, Marbach, Obereschach, Weilersbach, Weigheim, Mühlausen und Zollhaus in Szene zu setzen. Entstanden ist ein Bildband, in dem auch Vereinsgeschichten und viel Wissenswertes über die einzelnen Fastnachtsfiguren zusammengetragen wurden. Zudem machte sich der Fotograf auf den Weg zu mehreren Schemenschnitzern und Maskenbauern, um die Entstehung einer Maske oder einer Haube und damit eine traditionelle Handwerkskunst zu dokumentieren.

Ausstellung in den Hauptgeschäftsstellen der Sparkasse ergänzt Projekt

Flankiert wird das Projekt von der Fotoausstellung "Mäschgerle in VS – 50 Jahre Fasnet in Villingen-Schwenningen", die vom 24. Januar bis zum 18. Februar 2022, regional aufgeteilt, in den beiden Hauptgeschäftsstellen der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Villingen und Schwenningen als Beitrag zum Stadtjubiläum gezeigt wird. Die 33 Großmotive werden nach der Ausstellung zu Gunsten der Fasnetsvereine versteigert.

Das Buch befindet sich aktuell noch im Druck und wird in der Erstauflage von närrischen 999 Stück ab Freitag, 10. Dezember, zum Preis von 42,50 Euro erhältlich sein. Informationen zu Verkaufsstellen in Villingen-Schwenningen finden sich im Internet unter www.maeschgerle-in-vs.de. Eine Vorbestellung des Buches ist auf diesem Weg möglich.