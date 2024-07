Bilanzvorlage: BASF mit weniger Quartalsumsatz - Verkaufspreise gesunken

1 Der Quartalsumsatz von BASF ist gesunken. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

Ludwigshafen - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal erneut die gesunkenen Verkaufspreise zu spüren bekommen. Zudem belasteten weiterhin negative Währungseffekte. Dies konnten höhere Absatzmengen nicht ausgleichen. Der Umsatz schrumpfte in drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mitteilte.