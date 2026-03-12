Bilanzpressegespräch in Eschbach: Fusionen sind für die Volksbank Breisgau-Markgräflerland aktuell kein Thema

Die Volksbank Breisgau-Markgräflerland blickt auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Die Genossenschaftsbank konnte ihre Geschäftsdaten in allen Bereichen verbessern.
Der Volksbank Breisgau-Markgräflerland sei es trotz der fragilen Wirtschaftslage gelungen, die mit Blick auf das Wachstum bei einer Inflation von mehr als zwei Prozent praktisch stagniert war, ein ordentliches Geschäftsumfeld zum Wohl der Kunden zu generieren, betonte Vorstandsvorsitzender Norbert Lange beim Bilanzpressegespräch am Donnerstag in Eschbach.