Neue Betreiber, bekanntes Konzept „Teufele“ in Nagold öffnet wieder seine Pforten

Nachdem das „Teufele“ in Nagold kurzzeitig geschlossen war, öffnet es am Wochenende wieder. Wir haben mit den neuen Betreibern René Kromarek, Stefan Gabauer und Pascal Goll gesprochen, was gleich bleibt, was sich ändert und warum das „Teufele“ für sie ein besonderer Ort ist.