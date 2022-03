Porsche zeigt Zuversicht in schwierigen Zeiten

1 Der elektrische Porsche Taycan ist stark gefragt. Foto: dpa/Marijan Murat

Nachdem Porsche im vergangenen Jahr trotz einem Mangel an elektronischen Bauteilen neue Bestmarken erreicht hat, stellt sich der Sportwagenbauer auf weiter schwierige Zeiten ein. „Porsche blickt mit großer Sorge und Betroffenheit auf die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine. Wir hoffen weiterhin auf eine Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie“, sagte Vorstandschef Oliver Blume bei der Vorlage der Bilanz.

Porsche hat die Produktion vorübergehend stoppen müssen, weil Zulieferteile aus der Ukraine fehlten. Finanzchef Lutz Meschke rechnet mit herausfordernden Monaten. Meschke betonte, dass der Sportwagenbauer dennoch an dem seit Jahren fest verankerten strategischen Ziel festhalte, langfristig eine operative Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent abzusichern.

Vorstandschef Blume: Porsche bleibt stabil in der Spur

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Porsche die Position als einer der weltweit profitabelsten Automobilhersteller untermauert. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis erreichte der Sportwagenhersteller Spitzenwerte. Der Umsatz stieg 2021 um 15 Prozent auf 33,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte um 27 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Damit erreichte das Stuttgarter Unternehmen eine operative Umsatzrendite in Höhe von 16 Prozent nach 14,6 Prozent im Jahr zuvor. „Damit liegen wir über unserer strategischen Zielmarke und setzen Maßstäbe in der Autoindustrie weltweit. Und wir zeigen: Porsche bleibt auch bei schwierigen Rahmenbedingungen stabil in der Spur“, sagte Vorstandschef Blume.

Der Absatz des elektrischen Taycan hat sich mehr als verdoppelt

Auch beim Absatz hat der Stuttgarter Autobauer im vergangenen Jahr mit weltweit fast 301 915 verkauften Autos einen Rekord erreicht. Die meistverkauften Modelle waren die Geländewagen Macan (88 362) und Cayenne (83 071). Mehr als verdoppelt haben sich die Auslieferungszahlen des Taycan: 41 296 Kunden nahmen den ersten vollelektrischen Porsche in Empfang. Damit überholte dieser sogar den Klassiker Porsche 911, obwohl dieser Sportwagen mit 38 464 Einheiten ebenfalls eine neue Bestmarke aufstellte.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Unternehmens knapp 40 Prozent aller in Europa ausgelieferten Porsche-Neufahrzeuge elektrifiziert – also Plug-in-Hybride oder vollelektrische Modelle. Im Jahr 2025 sollen die Hälfte aller neuen Porsche elektrifiziert sein. „Im Jahr 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb bei mehr als 80 Prozent liegen“, kündigte Vorstandschef Blume an.

Der Börsengang soll mehr unternehmerische Freiheit bringen

„Strategisch, operativ und finanziell ist Porsche hervorragend aufgestellt. Deshalb blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft – und begrüßen die Prüfung eines Börsengangs der Porsche AG“, sagte der Finanzvorstand. Dadurch könnte die VW-Tochter laut Meschke das Profil schärfen und die unternehmerische Freiheit steigern.