Bilanz Teil I mit Jonathan Annel: Geschäftsführer der TSG Balingen über Isik, Eroglu, Transfers und Ziele

1 TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel (rechts) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Hier beobachtet er mit Jonas Baumgartner zusammen ein Spiel. Foto: Kara

Auch die TSG Balingen befindet sich seit Samstag in der Winterpause: Wir haben Geschäftsführer Jonathan Annel getroffen und mit ihm Bilanz gezogen. In Teil I des Jahresrückblicks spricht er über Murat Isik, das Aufstiegsrennen in der Oberliga, einen möglichen Abgang von Halim Eroglu und vieles mehr.









Mit dem 1:1-Unentschieden in Reutlingen hat sich die TSG Balingen in die Winterpause verabschiedet. Am Mittwochvormittag empfängt uns Geschäftsführer Jonathan Annel für ein Bilanzgespräch. Es gibt viel zu erzählen. Geäußert hat er sich unter anderem zu folgenden Themen.