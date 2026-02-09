Handy aus, Kindheit zurück? So einfach ist es dann doch nicht. Die Bilanz in Australien ist nach zwei Monaten Social-Media-Verbot für Jugendliche gemischt. Dennoch findet die Weltpremiere Nachahmer.
Sydney - Von Queenslands Küsten bis in den Busch des Northern Territory hat sich in Australien in den vergangenen Wochen etwas Merkwürdiges eingeschlichen: Smartphones liegen morgens unbeachtet auf dem Küchentisch, die Kinder scrollen deutlich weniger und es gibt wieder mehr familiären Austausch. In manchen Haushalten zumindest, aber noch längst nicht in allen.