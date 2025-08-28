Bilanz nach fünf Monaten: Was wurde aus den Sorgen rund um die Bad Dürrheimer Flüchtlingsunterkunft?

Vor dem Bau gab es Proteste, Unterschriften und Kritik. Fünf Monate nach dem Einzug der ersten Geflüchteten in Bad Dürrheim zieht das Landratsamt eine erste Bilanz.
Kaum war die Ankündigung, in Bad Dürrheim eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu realisieren, öffentlich geworden, gingen auch in der Kurstadt die Debatten los: Bedenken und Sorgen sind geäußert worden. Doch auch schärfere Töne sind – insbesondere von der AfD – angeschlagen worden. Der Tenor: eine derartige Einrichtung soll in Bad Dürrheim verhindert werden.