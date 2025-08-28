Bilanz nach fünf Monaten: Was wurde aus den Sorgen rund um die Bad Dürrheimer Flüchtlingsunterkunft?

Vor dem Bau gab es Proteste, Unterschriften und Kritik. Fünf Monate nach dem Einzug der ersten Geflüchteten in Bad Dürrheim zieht das Landratsamt eine erste Bilanz.

Kaum war die Ankündigung, in Bad Dürrheim eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu realisieren, öffentlich geworden, gingen auch in der Kurstadt die Debatten los: Bedenken und Sorgen sind geäußert worden. Doch auch schärfere Töne sind – insbesondere von der AfD – angeschlagen worden. Der Tenor: eine derartige Einrichtung soll in Bad Dürrheim verhindert werden.

Im vergangenen Herbst waren die AfD-Anhänger in Bad Dürrheim unterwegs um, wie sie damals vorhatten, „Bürgerstimmen gegen den Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bad Dürrheim“ zu sammeln. 250 Unterschriften sind so zusammengekommen.

Bei einem Informationsabend im Kurstift kamen dabei von vereinzelten Rednern Ressentiments zum Vorschein. Populistische Beiträge und teils auch Falschinformationen sollten falsche Ängste schüren – dabei waren nicht nur Landrat Sven Hinterseh, sondern auch Bürgermeister Jonathan Berggötz zu jeder Zeit des Realisierungsprozesses darum bemüht, berechtigte Sorgen ernst zu nehmen.

Dafür sorgte nicht nur besagter Informationsabend, sondern auch eine öffentliche Besichtigung der Einrichtung des Landkreises in der Schwenninger Straße, die auf 100 Personen ausgelegt und seit März in Betrieb ist. Die Verantwortlichen räumten mit Vorurteilen auf – die Flüchtlinge werden weder bekocht, noch wird ihnen die Wäsche gemacht – und warben für eine Willkommenskultur in Bad Dürrheim.

Unspektakuläre Bilanz des Landkreises

Doch wie ist nun die Lage, nachdem vor rund fünf Monaten die ersten Menschen die Wohncontainer bezogen? Kristina Diffring, Sprecherin des Landratsamtes, kann auf Anfrage unserer Redaktion eine erfreuliche, weil unspektakuläre Bilanz ziehen. „Es gab seit der Eröffnung keine besonderen Herausforderungen oder Probleme“, erklärt sie und ergänzt: „Die Menschen haben sich gut in Bad Dürrheim eingelebt und eingefügt.“

Derzeit leben nach Angaben der Kreisverwaltung etwa 50 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft. Dabei handelt es sich nach Auskunft von Diffring überwiegend um Familien. „Die Herkunftsländer sind Türkei und Syrien“, so die Sprecherin.

Einrichtung nur zu 50 Prozent belegt

Vonseiten der Bevölkerung gebe es demnach keine negativen Meldungen. Lärm, Müll und Angstgefühle? Davon scheint man hier an der Schwenninger Straße weit entfernt zu sein. Auf dem Gelände herrscht entspannte Ruhe – Kinder fahren gelegentlich mit dem Fahrrad umher. Der ein oder andere neugierige Kopf wird durch das Fenster gestreckt. Mehr nicht.

Die Gelassenheit dürfte auch daran liegen, dass die Einrichtung nicht ansatzweise an die Kapazitätsgrenzen gerät. 50 Prozent Belegung sorgen selbst bei beengten und einfachen Wohnumständen für entspannte Verhältnisse.

Nur geringe Zuweisungen in den Landkreis

Und derzeit sieht es auch nicht danach aus, dass sich die Lage in den Unterkünften des Landkreises zuspitzen könnte. „Die Zuweisungslage von Geflüchteten in den Landkreis ist für die vorläufige Unterbringung – also die Unterbringung des Landkreises – derzeit entspannt“, erklärt Diffring.

Monatlich werden ihren Angaben zufolge etwa fünf bis zehn Personen in den Landkreis zugewiesen, die ukrainischen Geflüchteten sind hierbei nicht eingerechnet. Die geringe Zahl hat auch Auswirkungen auf die Kapazitäten in den Unterkünften.

Kommunen bei Anschlussunterkünften in der Pflicht

Im Landkreis gibt es derzeit 1000 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Diese Zahl soll laut Landratsamt Ende des Jahres weiter auf etwa 860 Plätze reduziert werden. Diffring: „Bei weiterem sinkenden Zuweisungsverlauf werden wir in 2026 Kapazitäten noch einmal reduzieren. Wo und in welchem Umfang steht derzeit noch nicht fest.“

Klar ist derzeit nur: Die Kommunen stehen in der Pflicht, um Plätze in Anschlussunterkünften zur Verfügung zu stellen. Denn jene Flüchtlinge, die zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 zunächst in die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises kamen, wechseln nach zwei Jahren – also Ende des Jahres – in die Anschlussunterkünfte der Kommunen. Damals gab es monatliche Zuweisungen von bis zu 130 Menschen im Monat, wie die Sprecherin erklärt. Also gänzlich andere Verhältnisse als derzeit.

Derzeit sind also insbesondere die Städte und Kommunen im Landkreis in der Pflicht, für zusätzliche Plätze zu sorgen. In Bad Dürrheim steht hierfür das Albert-Schweitzer-Haus zur Verfügung. Hier sind im Januar 2017 die ersten Flüchtlinge eingezogen, die der Kurstadt durch das Landratsamt zugewiesen wurden. Dort können, so damalige Angaben, rund 45 Menschen Platz finden.