Die Fasnet ist vorbei – und Abertausende Menschen haben ohne Coronabeschränkungen fröhlich gefeiert. Jetzt ist ein Anstieg der Corona-Zahlen zu beobachten.









Es ist ein trauriges Jubiläum: Ende Februar vor drei Jahren gab es den ersten Corona-Fall im Kreis Rottweil, damals der vierte in ganz Baden-Württemberg. Nun, drei Jahre später, fallen nach und nach alle pandemiebedingten Auflagen. Mittlerweile gelten keine Testpflichten für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen mehr. Auch die Maskenpflicht für Beschäftigte in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen wurde beendet. Andererseits hingegen zeigt sich die derzeit im Kreis Rottweil überwiegende Omikron-Variante des Coronavirus als deutlich ansteckender als die Delta-Variante, wie Andrea Schmider, Pressereferentin des Landratsamts Rottweil, erinnert.

Blickt man in diesem Zusammenhang darauf zurück, dass die vergangenen Fasnetsveranstaltungen ohne jegliche Beschränkungen stattgefunden haben, liegt die Befürchtung nahe, dass die Fallzahlen sich im steigenden Kurs befinden, insbesondere in Rottweil, wo die Narrensprünge stets ein großer Publikumsmagnet sind.

Virus führt zu Personalmängeln

In der Tat scheint die Anzahl an Coronafällen in Rottweil derzeit sehr hoch. Laut Thomas Sterzing, Arzt für Allgemeinmedizin in Rottweil, kommen derzeit viele Covid Patienten in seine Praxis. Er bestätigt, seit der Fasnet einen Anstieg der Fallzahlen registriert zu haben. Auch liege bei ihm durch das Virus ein erheblicher Personalmangel vor, was zu großen Engpässen führt.

Auch Herbert Huber, ebenfalls Allgemeinmediziner in Rottweil, gibt an, dass zurzeit viele mit Corona infizierte Patienten in seine Praxis kämen. Ebenso sei sein Personal vom Virus betroffen, weshalb Personalmangel vorliegt. Gleichermaßen teilt er mit, in den letzten Tagen nach der Fasnet sei es zu deutlich erhöhten Fallzahlen gekommen.

Seitens der Praxen von Igor Glasykin und Dierk Schweigger jedoch wurde keine steigende Anzahl an Coronafällen registriert.

Zahlen im Kreis steigen

Von Andrea Schmider heißt es zudem, dass im gesamten Kreis Rottweil ein Anstieg an Fallzahlen erkennbar ist. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rottweil am 16. Februar dieses Jahres noch bei 82,6 gelegen habe, sei sie zum 23. Februar auf 103,2 gestiegen.

Beruhigend in dieser Hinsicht ist, dass die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe und weniger Todesfälle verursacht als die Delta-Variante. Lediglich zwei mit dem Coronavirus infizierte Patienten im Landkreis Rottweil würden derzeit auf Intensivstationen behandelt, wie Schmider auf Nachfrage erklärt. Dabei konnte jedoch nicht beantwortet werden, unter anderem aus Gründen des Datenschutzes, ob die Infektion für die Notwendigkeit zur intensivmedizinischen Behandlung ursächlich ist oder eine andere Erkrankung.