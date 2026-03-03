Bilanz in Weil am Rhein: Fasnacht in Weil am Rhein erhält gute Noten

Bei mehr Nachfrage ist künftig wieder ein fünfter Zunftabend möglich. Anbringen von Aufklebern an Autos ist mehr als ein großes Ärgernis.
Zum offiziellen Abschluss der Fasnachtssaison hatte die Narrenzunft Wiler Zipfel und die IG Straßenfasnacht zum traditionellen Suppenfleisch Essen in das Gasthaus Schwanen in Alt-Weil eingeladen. Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, die ebenfalls unter den Gästen war, wurde ein Dankeschön an die Mitarbeiter der Stadt, für die gute Zusammenarbeit, mitgegeben. Das gute Verhältnis sei „kein Selbstläufer“, stellte Oberzunftmeister (Ozume) Dietmar Fuchs mit Blick auf andere Städte fest.